Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8477
  • 6,443
  • 281.996
  • 99243.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Dorukhan Toköz'ün beklenenden daha önce sahalara döneceği öğrenildi

Dorukhan Toköz'ün beklenenden daha önce sahalara döneceği öğrenildi

Dorukhan Toköz'ün beklenenden daha önce sahalara döneceği öğrenildi

Beşiktaş’ta Alanyaspor maçında sakatlanarak ameliyat edilen Dorukhan Toköz’ün beklenenden daha önce sahalara döneceği öğrenildi.

Yıldız ismin, olduğu ağır ameliyata rağmen durumunun iyi olduğu ve ilk belirlemelerinin aksine 5 ay değil, 3 ay içerisinde takıma dönebileceği ifade edildi. Dorukhan’ın çıkma meydana gelen sol diz kapağının içendeki hasarlı sol bölgeye, sağlam olan sağ kıkırdaktan nakil yapıldığı ve böylece iyileşmenin hızlandırıldığı kaydedildi. Milli oyuncu şubatta futbola dönebilecek.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!

Tel Abyad´ın Batısındaki 2 Köy Terörden Arındırıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

Faiz indi, hedef büyüdü! Şahsuvaroğlu: Ekim ayında 40.000’in üzerinde satış bekliyoruz