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  3. Dorukhan Toköz'ü alamayan Marsilya, rotayı Gary Medel'e kırdı

Dorukhan Toköz'ü alamayan Marsilya, rotayı Gary Medel'e kırdı

Dorukhan Toköz'ü alamayan Marsilya, rotayı Gary Medel'e kırdı

Andre Villas Boas’la yeniden yapılanmaya giden ve özellikle orta saha bölgesine iyi transferler yapmak isteyen Marsilya’nın önce Dorukhan Toköz’e talip olduğu, fakat Beşiktaş’ın 12 milyon Euro bonservis bedeli belirlemesiyle rotayı Gary Medel’e çevirdiği anlaşıldı.

TM Dijital Haber Merkezi

MARSİLYA'DAN MEDEL'E 7 MİLYON EURO

Luiz Gustavo’yu satış listesine koyan, Strootman’ın takımdan ayrılma ihtimalini göz önünde bulunduran Villas Boas’ın Şilili yıldız konusunda ısrarcı olduğu belirtilirken, Serie A ekibi Fiorentina’nın Biglia’yı transfer etme isteği üzerine Marsilya’nın Medel konusunda elinin daha çok güçlendiği öğrenildi. ‘Mor Menekşelerin’ 6 milyon Euro teklif ettiği, fakat Beşiktaş’ın reddettiği Medel’e Marsilya’nın 7 milyon Euro önerdiği bildirilirken, Başkan Fikret Orman’ın transfere nokta konması için en kısa zamanda Andoni Zubizarreta ile masaya oturacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta oynayan Medel, Copa Amerika turnuvası 3.’lük maçında Messi ile tartışmış, 31 yaşındaki kaptan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.

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