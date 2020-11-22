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aksam.com.tr
  • 22 Kasım 2020 Pazar 12:00
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Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe maçı öncesi imalı paylaşım

Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe maçı öncesi imalı paylaşım

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Adı Fenerbahçe'yle sık sık anılan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Dorukhan Toköz, Başakşehir maçının ardından Instagram'dan imalı paylaşımlarda bulundu.

Sağ bekteki eksiklik sebebiyle Başakşehir maçında bu bölgede görev yapan Dorukhan Toköz, sarı kart görünce toplamda 4. sarıdan F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Adı sarı-lacivertli takımla da anılan 24 yaşındaki futbolcu, maçın ardından ise Instagram'dan imalı paylaşımlar yaptı.

Vodafone Park'ta olduğunu belirten fotoğrafına "Evimdeyim" notunu düşen Dorukhan, diğerine ise "Haftaya da 3 puan alacağız" yazdı.

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