Dorukhan Toköz'den Fenerbahçe maçı öncesi imalı paylaşım

Sağ bekteki eksiklik sebebiyle Başakşehir maçında bu bölgede görev yapan Dorukhan Toköz, sarı kart görünce toplamda 4. sarıdan F.Bahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
Adı sarı-lacivertli takımla da anılan 24 yaşındaki futbolcu, maçın ardından ise Instagram'dan imalı paylaşımlar yaptı.
Vodafone Park'ta olduğunu belirten fotoğrafına "Evimdeyim" notunu düşen Dorukhan, diğerine ise "Haftaya da 3 puan alacağız" yazdı.
Galatasaray'da 19 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla beğeni topladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.
Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.
Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisine Beşiktaş nokta koydu.