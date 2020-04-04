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aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 17:01
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 17:11

Dorukhan Toköz resmen açıkladı! 'Ne para ne kontrat..."

Dorukhan Toköz resmen açıkladı! 'Ne para ne kontrat..."

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Beşiktaş Yönetimi ile Dorukhan Toköz arasında 'yeni sözleşme' krizi çıktığı iddialarını siyah beyazlı futbolcu yalanladı.

Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz, menajerinin dün yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı taraftarlar ve futbol kamuoyuna seslendi.

Milli futbolcu, menajerinin "Beşiktaş'tan yazılı bir teklif almadık" açıklamasının ardından yaşanan polemiklere son noktayı koydu ve sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım. Bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum. Sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle."

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Dorukhan Toköz resmen açıkladı! 'Ne para ne kontrat...‘
Dorukhan Toköz resmen açıkladı! 'Ne para ne kontrat...‘

Dorukhan Toköz resmen açıkladı! 'Ne para ne kontrat...‘

Beşiktaş Yönetimi ile Dorukhan Toköz arasında 'yeni sözleşme' krizi çıktığı iddialarını siyah beyazlı futbolcu yalanladı.

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