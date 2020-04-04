Dorukhan Toköz resmen açıkladı! 'Ne para ne kontrat...‘

Fener istedi, Terim işi bitirdi! Prensip anlaşmasına varıldı

Gelecek sezona daha genç bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Daha önce Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile söz kesen Sarı-Kırmızılılar, Adana Demirspor'un 22 yaşındaki stoperi Adil Demirbağ ile de prensip anlaşmasına vardı.