Dorukhan Toköz: İngiltere Premier Lig'de oynamak isterim

Beşiktaş ve A Milli Takımımızın genç yıldızı Dorukhan Toköz, küçüklükten bu yana en büyük hayalinin Beşiktaş ve A Milli Takım'da forma giymek olduğunu ve şu anda bunu başardığı için de büyük bir gurur duyduğunu ifade etti.

Beşiktaş'ta kısa bir süre içerisinde as kadroda kendisine yer bulan Dorukhan Toköz, "Hayalim hep Beşiktaş gibi köklü ve değerlerini kaybetmemiş bir takımda oynamaktı, bunu başardığım için çok mutluyum" dedi

Beşiktaş taraftarının kendisini Steven Gerrard'a benzetmesi hakkında da konuşan Dorukhan, "Taraftarımızın beni Gerrard'a benzetmesi benim için mutluluk verici. Gerrard çok severek ve beğenerek takip ettiğim bir futbolcuydu. Taraftarımızın beni Gerrard'a benzetmesinden dolayı büyük bir gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kariyerinde bir gün İngiltere Premier Lig'de oynamak istediğini ifade eden milli futbolcu, "Türkiye'de forma giymekten dolayı oldukça memnunum ancak kariyerimde bir gün İngiltere Premier Lig'de oynamak isterim" dedi.

Dorukhan'ın "hangi futbolcu ile yan yana oynamak isterdin?" sorusuna ise verdiği cevap ise oldukça net; "Manchester City forması giyen Kevin de Bruyne"

Şampiyonlar Ligi mi, Dünya Kupası mı?

Dorukhan bu soruya biraz da esprili bir şekilde yaklaşıyor ama gönlünde yatanı da milli takım üzerinden cevaplıyor. Hem Şampiyonlar Ligi hem de Dünya Kupası'nı kazanmak istediğini (Gülerek) söyleyen Dorukhan, "Şaka bir yana, iki kupa arasında seçim yapmak gerçekten zor ancak Avrupa şampiyonasının yaklaştığı şu dönemde ülkemize kupayı getirmeyi çok isterim" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son dönemde en çok konuşulan konulardan biri de yabancı sınırı. A Milli Takım ve Beşiktaş'ın değişmez isimlerinden biri olan Dorukhan, "14 yabancı sınırı, Türk futbolcular için sorun mu? "şeklindeki soruya; "No Comment" olarak cevap verdi.

"Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın?" sorusuna Dorukhan'ın verdiği cevap ise şu şekilde; "İnsanlara ve hayvanlara direkt olarak yarar sağlayabilecek bir alanda çalışmayı çok isterdim".

Bilgisayar oyunlarını çok seven ve küçüklüğünden beri 'Counter Strike' meraklısı olan Dorukhan, PES ve FIFA arasındaki tercihini FIFA'dan yana kullanıyor; "Barcelona'yı seçerek FIFA oynuyorum, Dembele ile çok gol atıyorum (Gülerek)."

(Sporx)