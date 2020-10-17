Dorukhan Toköz Fenerbahçe'ye doğru! Transferi Emre Belözoğlu bitirecek

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Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve dün başkan Ahmet Nur Çebi'nin aba altından sopa gösterdiği Dorukhan Toköz, adım adım Fenerbahçe'ye gidiyor. Siyah-Beyazlıların yaptığı son teklifi de yetersiz bulan milli futbolcu, Emre Belözoğlu'yla görüşüp Sarı-Lacivertlilerle masaya oturacak.

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Yapılan son teklifi de yetersiz bulan Dorukhan'ın ocak ayında Fenerbahçe ile masaya oturacağı öğrenildi. Milli futbolcu, Emre Belözoğlu ile görüşüp transfer pazarlığı yapacak.

ARADA 300 BİN EURO FARK VAR

Şu anda 350 bin Euro kazanan Dorukhan'a Beşiktaş'ın son olarak 700 bin Euro teklif ettiği, Fenerbahçe'nin ise 1 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ifade ediliyor.

OYNAMAK İSTİYORSA İMZALAR

Başkan Ahmet Nur Çebi de Dorukhan için sert ifadeler kullandı. Çebi, "Beşiktaş'ta oynamak istiyorsa imzayı atar. Oynamak istemiyorsa Allah yolunu açık etsin" dedi.

GALATASARAY DA İSTİYOR

Beşiktaş, verdiği zam oranını beğenmeyen Dorukhan Toköz sözleşme yenilemeyi reddetti. Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre, genç oyuncunun durumu Galatasaray cephesi tarafından da yakından takip ediliyor.

ABDURRAHİM ALBAYRAK DEVREDE

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Dorukhan Toköz'ün Beşiktaş'tan ayrılma durumu ortaya çıkması durumunda oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymesi için tüm önlemleri almaya çalışıyor.

2. MERT HAKAN SAVAŞI OLABİLİR

Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmesi geçen sezon sonu biten Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmaya çok yaklaşmış ancak Fenerbahçe başarılı orta sahaya Emre Belözoğlu'nun araya girmesiyle imza attırmıştı.

OZAN İLE TAKASI GÜNDEMDEYDİ

Transfer döneminin ilk günlerinde Beşiktaş'ın Ozan Tufan'ı kadrosuna katabilmek adına Fenerbahçe'ye Dorukhan Toköz'ü önerdiği öne sürülmüştü. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın eski öğrencisini ısrarla takımda görmek istediği iddia edilmişti.

FENERBAHÇE BİR OYUNCU DAHA İSTEYİNCE...

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan'a karşılık yalnızca Dorukhan Toköz'ü kabul etmediği ve takasta bir futbolcu daha istediği belirtilmiş ancak bu teklifi de Beşiktaş'ın reddettiği ifade edilmişti.

DORUKHAN SICAK BAKIYORDU

Beşiktaş'ta cephesinde Dorukhan Toköz, eski başkan Fikret Orman'ın kendisine verdiği zamlı sözleşme sözü sebebiyle kriz yaşamıştı. Bu nedenle mutsuz olan Dorukhan Toköz'ün olası bir Fenerbahçe takasına ise sıcak baktığı belirtilmişti.

SEZON SONUNDA SERBEST

Yönetimin önümüzdeki günlerde milli futbolcu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Dorukhan Toköz'ün kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.