  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:32
  • |
  • Son Güncelleme:

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe yolcusu

Dorukhan Toköz, Fenerbahçe yolcusu

Paylaş

Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.

Fenerbahçe ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler’in gündemine, yıllık 350 bin Euro kazandığı Beşiktaş’ta söz verilen zammı alamayan Dorukhan Toköz’ün geldiği öğrenildi. Fikret Orman yönetiminin yıllık 1.4 milyon Euro sözü verdiği Milli yıldız, Ahmet Nur Çebi döneminde 1.2 milyon Euro’ya ‘Evet’ demişti ancak Çebi yönetimi rakamı önce 1 milyon Euro’ya Ocak 2020’de de 850 bin Euro’ya düşürünce anlaşma olmadı.

BEŞİKTAŞ İLE İLİŞKİLERİ KÖTÜ

24 yaşındaki orta saha da Necdet Ergezen ile yollarını ayırıp menajerliğe Ahmet Bulut’u getirdi. Yapılan değişikliğin Dorukhan’ın Fenerbahçe’ye transferinin önünü açtığı iddia ediliyor. Beşiktaş ile ilişkileri kötü olan Bulut’un oyuncuyu Kanarya’ya götürmek istediği belirtiliyor. Bir yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan takas yoluyla alınamazsa, 2021 yazında bedelsiz olarak Fener’in yolunu tutacak.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Aitor Cantalapiedra'nın menajeri, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı

title

Inter, Diego Godin'i Everton'a satarsa Domagoj Vida'yı transfer edecek

title

Başkan Erdoğan: 'Tarihini bilen gençler yetişecek'

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu
Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu

Fenerbahçe'de son yolcu belli oldu

Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.

Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu
Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu

Galatasaray aradığı sağ beki Almanya'da buldu

Sarı-Kırmızılılar, uzun süredir takip ettiği Fortuna Düsseldorf U23 takımının sağ beki Amed Öncel'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cim-Bom, 300 bin euro yetiştirme bedeli ödeyerek bu transferi bitirmek istiyor.

Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak
Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak

Ezeli rakibe gidiyor! Yer yerinden oynayacak

Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.

Süper Lig devi bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı
Süper Lig devi bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı

Süper Lig devi bombayı patlattı! Transfer resmen açıklandı

Beşiktaş, Hollanda ligi ekiplerinden Twente ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sağ kanat Aitor Cantalapiedra ile ilgileniyordu. Konuyla ilgili konuşan oyuncunun menajeri Albert Botines, Beşiktaş'la görüştüklerini doğruladı ve “Başka bir talip daha var. O da Yunanistan'dan Panathinaikos. İki takımla da görüşmeler sürüyor. Beşiktaş'la yapılan görüşmeler daha hızlı ilerliyor” dedi.

Ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer maaş indirimini reddetmesi değilmiş
Ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer maaş indirimini reddetmesi değilmiş

Ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer maaş indirimini reddetmesi değilmiş

Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile ayrılık kararı alınmasının ardında yatan gerçek ortaya çıktı. Adı Boca Juniors ile anılınca tavrı değişen Şilili sağ bek, son olarak ‘koronavirüsten korkuyorum' diyerek Riva'daki kampa katılmak istemeyince yönetimin sabrını taşırdı.

Beşiktaş sonunda muradına eriyor
Beşiktaş sonunda muradına eriyor

Beşiktaş sonunda muradına eriyor

İtalyan medyasına göre Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Inter'in stoperi Diego Godin'i istiyor. Bu transferin gerçekleşmesi halinde ise İtalyan devi, Domagoj Vida'yı kadrosuna katacak.

Oğuzhan Özyakup maaş indirimi teklifine ne cevap verdi?
Oğuzhan Özyakup maaş indirimi teklifine ne cevap verdi?

Oğuzhan Özyakup maaş indirimi teklifine ne cevap verdi?

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon kadrosunda görmek istediği Oğuzhan Özyakup, Siyah-Beyazlı yönetimin maaş indirimi teklifine olumlu cevap verdi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.