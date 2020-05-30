Dorukhan Toköz, Fenerbahçe yolcusu

Fenerbahçe ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler’in gündemine, yıllık 350 bin Euro kazandığı Beşiktaş’ta söz verilen zammı alamayan Dorukhan Toköz’ün geldiği öğrenildi. Fikret Orman yönetiminin yıllık 1.4 milyon Euro sözü verdiği Milli yıldız, Ahmet Nur Çebi döneminde 1.2 milyon Euro’ya ‘Evet’ demişti ancak Çebi yönetimi rakamı önce 1 milyon Euro’ya Ocak 2020’de de 850 bin Euro’ya düşürünce anlaşma olmadı.
BEŞİKTAŞ İLE İLİŞKİLERİ KÖTÜ
24 yaşındaki orta saha da Necdet Ergezen ile yollarını ayırıp menajerliğe Ahmet Bulut’u getirdi. Yapılan değişikliğin Dorukhan’ın Fenerbahçe’ye transferinin önünü açtığı iddia ediliyor. Beşiktaş ile ilişkileri kötü olan Bulut’un oyuncuyu Kanarya’ya götürmek istediği belirtiliyor. Bir yıl daha sözleşmesi olan Dorukhan takas yoluyla alınamazsa, 2021 yazında bedelsiz olarak Fener’in yolunu tutacak.
(Fanatik)
Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Hasan Ali Kaldırım'a, kendisiyle sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Milli oyuncu 30 Haziran itibariyle serbest kalacak. Hasan Ali'nin şimdiden kulüp arayışlarına başladığı da belirtildi.
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Beşiktaş'ta yönetimin söz verdiği zammı bir türlü alamayan Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Milli futbolcunun yaptığı menajer değişikliği sonrası Sarı-Lacivertlilere transferinin önü açılırken Kanarya'nın takas yoluyla işi bitirmek istediği belirtiliyor. Beşiktaş bu teklifi kabul etmezse Fenerbahçe 2021 yazında transferi bedelsiz olarak gerçekleştirecek.
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