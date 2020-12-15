Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 7 milyon TL'lik teklifini de reddetti

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI
Beşiktaş'ta sakatlıktan döndükten sonra her geçen gün performansını yükselten Dorukhan Toköz, Siyah Beyazlı ekiple yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile olan sözleşme görüşmelerinden bir sonuç alamayan genç futbolcu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yapılacak yeni görüşme için beklemeye geçmişti.
BAŞKAN ‘BANA GÖRE YÜZDE 90 ANLAŞTIK’ DEMİŞTİ
Ahmet Nur Çebi önceki günlerde yaptığı açıklamada "Dorukhan (Toköz) ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman söyleyebiliriz. Pozitif mesajlar alıp veriyoruz. Ben kendisiyle konuştum. 'İmzayı at, yıllarca kal dedim. 'Ben de öyle istiyorum başkanım' dedi. Bu sözlere itibar etmek zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.
KIRAN KIRANA PAZARLIK
Süper Lig'de her geçen gün performansı yükselen futbolcu, daha iyi şartlarda bir sözleşme isterken yönetim ile kıyasıya pazarlık yapıyor.
FENER PUSUDA
Dorukhan Toköz için ezeli rakip Fenerbahçe'nin pusuda beklediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusunda imza attıramazsa teklifi daha cazip olan Fenerbahçe, milli futbolcu için hemen devreye girecek.
SON GÖRÜŞME DE OLUMSUZ
Siyah-Beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu ile görüşmelere resmen başladı. Toplantıyla ilgili ilk bilgi geldi. A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre ise ilk görüşme olumsuz sona erdi.
3 YILLIK 7 MİLYOL TL VE MAÇ BAŞI ÜCRETİ REDDETTİ
Beşiktaş yönetimi, Dorukhan'a üç yıllık sözleşme önerdi. Buna göre 7 milyon lira garanti ücret ve 100 bin lira maç başı ücreti öneren siyah-beyazlıların teklifini Dorukhan ise kabul etmedi.
BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK
Masadan anlaşamadan kalkan tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha görüşecekleri iddia ediliyor.
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