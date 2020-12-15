Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın 7 milyon TL'lik teklifini de reddetti

Beşiktaş yönetiminin uzun süredir sözleşmesini yenilemek için adımlar attığı Dorukhan Toköz'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Siyah-Beyazlılar daha önceki görüşmelerden sonuç alamadığı başarılı futbolcuyla yine anlaşamadı. Dorukhan Toköz, Beşiktaş'ın son teklifi olan 3 yıllığına 7 milyon TL garanti ücret ve 100 bin lira maç başı ücreti de reddetti. Oyuncuya talip olan Fenerbahçe de pusuda bekleyişini sürdürüyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMAMIŞTI



Beşiktaş'ta sakatlıktan döndükten sonra her geçen gün performansını yükselten Dorukhan Toköz, Siyah Beyazlı ekiple yeni sözleşme görüşmelerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile olan sözleşme görüşmelerinden bir sonuç alamayan genç futbolcu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile yapılacak yeni görüşme için beklemeye geçmişti.

BAŞKAN ‘BANA GÖRE YÜZDE 90 ANLAŞTIK’ DEMİŞTİ

Ahmet Nur Çebi önceki günlerde yaptığı açıklamada "Dorukhan (Toköz) ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bana göre yüzde 90 anlaştık. İmza atıldığı zaman söyleyebiliriz. Pozitif mesajlar alıp veriyoruz. Ben kendisiyle konuştum. 'İmzayı at, yıllarca kal dedim. 'Ben de öyle istiyorum başkanım' dedi. Bu sözlere itibar etmek zorundayım." ifadelerini kullanmıştı.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

Süper Lig'de her geçen gün performansı yükselen futbolcu, daha iyi şartlarda bir sözleşme isterken yönetim ile kıyasıya pazarlık yapıyor.

FENER PUSUDA

Dorukhan Toköz için ezeli rakip Fenerbahçe'nin pusuda beklediği öğrenildi. Siyah-beyazlılar, başarılı orta saha oyuncusunda imza attıramazsa teklifi daha cazip olan Fenerbahçe, milli futbolcu için hemen devreye girecek.

SON GÖRÜŞME DE OLUMSUZ

Siyah-Beyazlı yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu ile görüşmelere resmen başladı. Toplantıyla ilgili ilk bilgi geldi. A Spor'dan Sercan Dikme'nin haberine göre ise ilk görüşme olumsuz sona erdi.

3 YILLIK 7 MİLYOL TL VE MAÇ BAŞI ÜCRETİ REDDETTİ

Beşiktaş yönetimi, Dorukhan'a üç yıllık sözleşme önerdi. Buna göre 7 milyon lira garanti ücret ve 100 bin lira maç başı ücreti öneren siyah-beyazlıların teklifini Dorukhan ise kabul etmedi.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Masadan anlaşamadan kalkan tarafların ilerleyen günlerde bir kez daha görüşecekleri iddia ediliyor.