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aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 09:29
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 09:29

Dorukhan kaçacak!

Dorukhan kaçacak!

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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, “Kulüple yeni sözleşme görüşmelerimiz sonlandı. Yazılı teklif de halen gelmedi” dedi.

AKŞAM

Dorukhan Toköz’ün menajeri Necdet Ergezen, sosyal medyadan açıklama yaptı. Milli futbolcu için Beşiktaş ile 2019 yaz aylarında başlattıkları sözleşme yenileme ve uzatma görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşılamadığı için Ocak 2020’de sonlandırıldığını dile getiren Ergezen, “Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir” dedi. 23 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 2021’de bitecek.

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