Dorukhan kaçacak!

AKŞAM
Dorukhan Toköz’ün menajeri Necdet Ergezen, sosyal medyadan açıklama yaptı. Milli futbolcu için Beşiktaş ile 2019 yaz aylarında başlattıkları sözleşme yenileme ve uzatma görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşılamadığı için Ocak 2020’de sonlandırıldığını dile getiren Ergezen, “Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir” dedi. 23 yaşındaki futbolcunun mukavelesi 2021’de bitecek.
Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda
Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.
Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.
Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.
Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, “Kulüple yeni sözleşme görüşmelerimiz sonlandı. Yazılı teklif de halen gelmedi” dedi.
Şener Özbayraklı'yla yolları ayırma kararı alan, Mariano'nun ise kontratını yenilemeyecek olan Galatasaray, sağ bek pozisyonu için Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer etmek istiyor.