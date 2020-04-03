'Dorukhan için Beşiktaş ile görüşmelerimiz durdu'

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama geldi.

Sözleşmesi 2021 yılı yaz ayında biten Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den sözleşme uzatma konusunda açıklama geldi:

"Dorukhan Toköz için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşmayınca 2020 ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşammamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir."

