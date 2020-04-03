'Dorukhan için Beşiktaş ile görüşmelerimiz durdu'

Sözleşmesi 2021 yılı yaz ayında biten Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den sözleşme uzatma konusunda açıklama geldi:
"Dorukhan Toköz için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşmayınca 2020 ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşammamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir."
TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.
Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.
Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.
Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.