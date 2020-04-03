  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 12:09
  • |
  • 03 Nisan 2020 Cuma 12:09

'Dorukhan için Beşiktaş ile görüşmelerimiz durdu'

'Dorukhan için Beşiktaş ile görüşmelerimiz durdu'

Paylaş

Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ün menajerinden açıklama geldi.

Sözleşmesi 2021 yılı yaz ayında biten Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den sözleşme uzatma konusunda açıklama geldi:

"Dorukhan Toköz için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşmayınca 2020 ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşammamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir."

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaraylı Christian Luyindama'nın Premier Lig'den dördüncü talibi Bournemouth oldu

title

Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük katkı

title

Sivasspor'un demirbaşı Ziya Erdal

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı
TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.

Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu
Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu

Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...
Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...

Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.

Koç Holding'den büyük bağış
Koç Holding'den büyük bağış

Koç Holding'den büyük bağış

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.

Falcao paylaşılamıyor
Falcao paylaşılamıyor

Falcao paylaşılamıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.

Galatasaray'a müjdeli haber! 3.5 milyon Euro geliyor
Galatasaray'a müjdeli haber! 3.5 milyon Euro geliyor

Galatasaray'a müjdeli haber! 3.5 milyon Euro geliyor

Galatasaray'ın Porto'ya gönderdiği Brezilyalı sol bek Alex Telles adım adım Chelsea'ye gidiyor. Cimbom, bu transferden ciddi bir yüzde alacak.

Sol şeride Ramirez
Sol şeride Ramirez

Sol şeride Ramirez

Güney Amerika basını, Krasnodar'ın Ekvadorlu bekinin önümüzdeki sezon Fenerbaahçe formasını giyebileceğini yazdı. Ancak salgın sebebiyle görüşmelerin askıya alındığı da belirtildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.