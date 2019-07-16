'Dorukhan 10'a biter'

AKŞAM

Udinese’nin 9 milyon euro önerdiğini, Beşiktaş’ın ise 10 istediğini belirten Tuttosport, “Artık anlaşmanın imzalanması kaçınılmaz” yorumu yaptı.

ÇAĞLAR KİRALANMALI

BEŞİKTAŞ’IN kiralık istediği milli stoper Çağlar Söyüncü’nün, Leicester tarafından kiralık verileceği belirtildi. Leicester’a yakın olan ninetyminutesonline.com sitesi, “Brendan Rodgers’ın stoper tercihleri Maguire ve Evans. Onlar oynamasa bile Benkovic ve Morgan var. Çağlar’a şans gelmesi çok zor. 5 yıllık sözleşmesi var ve kiralık gitmesi iki taraf için de iyi olur” diye yazdı.

DURMUSI LYON’A

BEŞİKTAŞ’LA ismi anılan bir başka oyuncu Rıza Durmisi, Fransız kulübü Lyon’a gitmek istediğini açıkladı. Fransa basınına konuşan başarılı sol bek, “Benimle ilgilenen sadece Beşiktaş değil. O.Lyon’un da ilgisi var ve ben tercihimi O.Lyon’dan yana kullanacağım” dedi.