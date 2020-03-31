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aksam.com.tr
  • 31 Mart 2020 Salı 08:00
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  • 31 Mart 2020 Salı 08:12

Doruk git yat!

Doruk git yat!

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Atiba'nın Instagram'dan açtığı canlı yayına katılan Dorukhan '10 yıl oldu Türkçe öğren artık' dedi. Kanadalı ise takım arkadaşına Türkçe olarak ‘Doruk git yat' cevabını verdi.

KAHKAHA TUFANI!

Kanadalı oyuncunun yayınına Beşiktaş’ın tercümanı Halil Yazıcıoğlu da ilerleyen dakikalarda katıldı. Halil’in ardından Dorukhan yayına geldi ve “Biri Türkçe öğretsin artık 10 yıl oldu” yorumunu yaptı. Bunu gören Atiba ise takım arkadaşına Türkçe olarak “Doruk git yat” cevabını verdi. Bu diyalog sonrası canlı yayını izleyenler kahkahalara boğuldu.

AKŞAM

Siyah-beyazlıların emektar yıldızı Atiba Hutchinson, Instagram hesabından canlı yayın açtı… Koronavirüs nedeniyle evde olduklarını ve çocuklarıyla vakit geçirdiğini belirten Atiba, “Çocuklar durumdan memnuniyetsiz değiller. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynayarak günü geçiriyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde günlerim geçiyor” dedi. Atiba şöyle devam etti: “Ümraniye’deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün çoğunu orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık. Orası bizim hayatımız.”

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