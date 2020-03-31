KAHKAHA TUFANI!
Kanadalı oyuncunun yayınına Beşiktaş’ın tercümanı Halil Yazıcıoğlu da ilerleyen dakikalarda katıldı. Halil’in ardından Dorukhan yayına geldi ve “Biri Türkçe öğretsin artık 10 yıl oldu” yorumunu yaptı. Bunu gören Atiba ise takım arkadaşına Türkçe olarak “Doruk git yat” cevabını verdi. Bu diyalog sonrası canlı yayını izleyenler kahkahalara boğuldu.
AKŞAM
Siyah-beyazlıların emektar yıldızı Atiba Hutchinson, Instagram hesabından canlı yayın açtı… Koronavirüs nedeniyle evde olduklarını ve çocuklarıyla vakit geçirdiğini belirten Atiba, “Çocuklar durumdan memnuniyetsiz değiller. Birlikte vakit geçiriyoruz. Bahçede futbol, basketbol oynayarak günü geçiriyoruz. Bütün günüm çocuklarla geçiyor. Onlar yattıktan sonra ben de uykuya geçiyorum. Yemek ye, çocuklarla ilgilen, antrenman yap şeklinde günlerim geçiyor” dedi. Atiba şöyle devam etti: “Ümraniye’deki her şeyi, takım arkadaşlarımı özledim. Günümüzün çoğunu orada geçiriyoruz. Bu bir alışkanlık. Orası bizim hayatımız.”
‘Liglerin iptal edileceği' söylentisi şampiyonluğunu ilan eden Karacabey'i üzdü. Avrupa'da bütün liglerde şampiyonluğunu ilan eden tek ekip olan Karacabey Belediyespor'un Başkanı Ülker “Önceliğimiz sağlık ama iptal kararı alınırsa hukuki hamlelerimiz gelecek. Kazanılmış bir hak var” dedi.
Galatasaray, Seri ve Lemina'nın ayrılma ihtimaline karşı harekete geçti. İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice'te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.
Aylardır Arjantinli yıldızın sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapan Bordo-Mavili yönetim, Sosa ile el sıkıştı. Kaptan, en kısa zamanda 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Ancak anlaşma bununla sınırlı değil... Başkan Ahmet Ağaoğlu, karakterinden çok memnun olduğu Sosa'ya futbolculuk sonrası için sportif direktörlük önerdi, 34 yaşındaki Tangocu “Neden olmasın” dedi.
Dün 34 yaşina giren Ryan Donk, 1 sezon daha Galatasaray'da kalacak... Son günlerde adı Belçika'nın Club Brugge takımıyla anılan Hollandalı futbolcu konusunda karar verildi. Fatih Terim'in isteğiyle tecrübeli oyuncunun mukavelesi 1 yıl daha uzatılacak.
MHK Başkanı karantina günlerinde hakemleri yalnız bırakmadı. Eski hakemler dahil herkese, “Yalnız değilsiniz. Bu zor süreçte yanınızdayız” diye mesaj gönderen Zekeriya Alp'in talimatıyla ihtiyaç sahibi olanlara da yardımda bulunulduğu bildirildi.
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina, gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarları kendisine hayran bıraktı. İngiliz basınında yer alan habere göre, Gabonlu yıldız Galatasaray'da 1 yıl daha kiralık olarak forma giyecek.
Fransa Ligi'nin yayıncı kuruluşlarından Canal +'nın Nisan ayı ödemesini kulüplere yapmayacağını ilettiği iddia edildi.