Dortmund'dan farklı tarife

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş, Beko'yu resmen duyurdu Beşiktaş, Beko'yu resmen duyurdu Beşiktaş, yeni sponsorunu Beko müziği ve "Efsane geri dönüyor" ifadeleri ile duyurdu. Siyah-beyazlılar, Beko ile yaptığı yeni anlaşmayı 1 Haziran'da açıklayacak.

Dünyaca ünlü basketçiden olay protesto! Dünyaca ünlü basketçiden olay protesto! Amerika Birleşik Devletleri'nde polisin, George Floyd isimli vatandaşı öldürmesi sonrası olaylar giderek büyüyor. Protestolara dünyaca ünlü isimler de katılıyor...

Alex Airlines! Efsane, yıldız futbolcu için devrede... Alex Airlines! Efsane, yıldız futbolcu için devrede... Fenerbahçe, PSG ile sözleşmesi sona eren Thiago Silva'yı kadrosuna katmak için Alex de Souza'yı devreye soktu.

Gökhan ve Caner kararını verdi Gökhan ve Caner kararını verdi Beşiktaş'ta futbolculardan "feda" isteyen başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili kararı da belli oldu.

Fatih Terim'in son bombası milli yıldız Fatih Terim'in son bombası milli yıldız Galatasaray, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek Nuri Şahin'i özel bir proje kapsamında kadrosuna katmak istiyor. Harvard diplomalı yıldız futbolcuya, en fazla üç yıl sonra idari yetkiler de verilecek

Ölümünden tam bir yıl sonra o gerçek ortaya çıktı Ölümünden tam bir yıl sonra o gerçek ortaya çıktı Geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden dünyaca ünlü İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek kazadan bir yıl sonra ortaya çıktı...