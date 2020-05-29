  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 22:41
  • |
  • Son Güncelleme:

Dortmund Michael Skibbe ile yolları ayırdı

Dortmund Michael Skibbe ile yolları ayırdı

Paylaş

Borussia Dortmund, altyapıda görev yapan Michael Skibbe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Borussia Dortmund, geçen yaz altyapının başına getirilen Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Michael Skibbe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Dortmund kararın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Mayıs ayında yapılan açıklamada Skibbe'nin önmümüzdeki sezon U23 takımını yöneteceği belirtilmesine rağmen böyle bir karar alınması şaşkınlık yarattı.

54 yaşındaki Alman teknik adam, 2008-2009 sezonunda Galatasaray'ı yönetmişti.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer

title

İşte dünyanın en çok kazanan sporcuları

title

Valbuena'dan flaş Fenerbahçe itirafı geldi

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

'Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı'
'Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı'

'Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı'

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli takımda forma giydiği dönemde oynatılmayarak haksızlığa uğradığını söyledi.

Paraya para demiyorlar! İşte en çok kazanan sporcular
Paraya para demiyorlar! İşte en çok kazanan sporcular

Paraya para demiyorlar! İşte en çok kazanan sporcular

İsviçreli tenisçi Roger Federer, 106,3 milyon dolarlık geliriyle son bir yılda dünyanın en fazla kazanan sporcusu oldu.

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer
Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer

Galatasaray'dan Barcelona'ya transfer

Barcelona Kadın Basketbol Takımı, son olarak Galatasaray forması giyen 21 yaşında 2.05'lik pivot İnci Güçlü'yü kadrosuna kattı.

Başkan Çebi takımla bir araya geldi
Başkan Çebi takımla bir araya geldi

Başkan Çebi takımla bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlı futbol takımı ile buluştu.

TFF'den liglerle ilgili yeni karar! Taraftarların beklediği haber geldi
TFF'den liglerle ilgili yeni karar! Taraftarların beklediği haber geldi

TFF'den liglerle ilgili yeni karar! Taraftarların beklediği haber geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve TFF 1. Lig'de kalan maçların seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Özdemir'e telefon
Bakan Kasapoğlu'ndan Özdemir'e telefon

Bakan Kasapoğlu'ndan Özdemir'e telefon

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Gençlerbirliği'ne büyük şok! 6 hafta yok...
Gençlerbirliği'ne büyük şok! 6 hafta yok...

Gençlerbirliği'ne büyük şok! 6 hafta yok...

Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.