Dortmund deplasmanda kaçamadı

Schwarzwald Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Axel Witsel'in 20. dakikada attığı golle öne geçen Dortmund'a ev sahibinde Luca Waldschmidt, 55'te yanıt verdi. Dortmund'da Faslı yıldız Achraf Hakimi 67'de skoru çevirdi. Slavia Prag maçında iki gol birden aran Hakimi bu kez kurtarıcı olamadı. 89'da kendi filelerini havalandıran Manuel Akanji, skoru tayin etti

Alınan bu sonucun ardından Freiburg 14 puana çıkarken, Dortmund ise 12 puana yükseldi. u sezon deplasmanda 1 kez kazabilen Dortmund, 3 puana yine ulaşamadı ve 4. kez puan kaybetti

Ligin bir sonraki haftasında Freiburg deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak. Borussia Dortmund sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek.