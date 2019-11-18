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  3. Dört büyükler arasında kar eden tek kulüp Galatasaray

Dört büyükler arasında kar eden tek kulüp Galatasaray

Dört büyükler arasında kar eden tek kulüp Galatasaray

Uluslararası vergi denetimi ve danışmanlık şirketi KPMG'ye bağlı çalışan Football Benchmark, Türkiye'deki takımların bilançosunu açıkladı.

İşletme gelir giderlerinin baz alındığı incelemde kâr eden tek kulübün Galatasaray olduğu belirlendi. Galatasaray 5 milyon euro artıda bulunuyor.

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray 146 milyon euro'luk geliriyle gelir konusunda da 4 büyüklerin lideri oldu. Gelir-gider farkı ve vergiler sonrası kara geçen tek kulüp Galatasaray olurken, en fazla açığı ise 49 milyon euro ile Beşiktaş oldu. Fenerbahçe 86 milyon euro ile en çok personel giderine sahip kulüp.

Tüm tablo ise şöyle:

İşletme geliri

Galatasaray: 146 milyon euro

Fenerbahçe: 111 milyon euro

Beşiktaş: 99 milyon euro

Trabzonspor: 45 milyon euro

Personel gideri

Galatasaray: 71 milyon euro

Fenerbahçe: 86 milyon euro

Beşiktaş:69 milyon euro

Trabzonspor: 30 milyon Euro

Vergi ve giderler sonrası kâr-zarar

Galatasaray: +5 milyon euro

Fenerbahçe: -33 milyon euro

Beşiktaş: -49 milyon euro

Trabzonspor: -10 milyon euro


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