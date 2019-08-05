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aksam.com.tr
  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22
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  • 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22

Doping endişesi sebebiyle dev karşılaşmaya çıkamadı

Doping endişesi sebebiyle dev karşılaşmaya çıkamadı

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Manchester City'nin Liverpool ile oynadığı Community Shield maçında Cezayirli yıldız Riyad Mahrez, doping endişesi nedeniyle oynayamadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Cezayir ile şampiyonluk yaşayan Riyad Mahrez, takımı Manchester City'nin Liverpool ile oynadığı Community Shield maçında yer almadı. City'nin penaltı atışları sonrası kupaya uzandığı maçta görev alamayan Mahrez'in doping testleri endişesi yaşadığı öğrenildi. 

Manchester City Menajeri Pep Guardiola yaptığı açıklamada, "Mahrez, Afrika Kupası'ndan sonra beni arayıp Liverpool maçında oynamak istediğini söyledi. Memnuniyetle oynayabilirdi ama hasta oldu. Milli takımda kullandığı ilaç doping kontrolünde sıkıntı çıkarabilir diye düşünüp risk almadık. Umarım West Ham United maçında takıma döner" ifadelerini kullandı.

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