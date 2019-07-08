Trabzonspor, Donis Avdijaj'ı gece geç saatlerde Trabzon'a getirdi

Bordo mavili ekip genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Trabzon temsilcisi prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Donis Avdijaj'ı Trabzon'a getirdi.

Sol kanatta oynayan Avdijaj'ın bugün duyurulması bekleniyor.

Bonservisi elinde olan Kosovalı oyuncu son olarak Hollanda'nın Willem II takımında forma giydi.

DONIS AVDIJAJ KİMDİR?

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı ve gece geç saatlerde Trabzon’a getirdiği Donis Avdijaj kimdir? Kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide görev alıyor? Futbolcuyla ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Almanya'nın Osnabrück kentinde 25 Ağustos 1996'da dünyaya gelen Kosova asıllı Donis Avdijaj forvet ve sol kanat pozisyonlarında forma giyiyor.

Osnabrück altyapısındandan Schalke'ye transfer olan ve Schalke'nin altyapısında gösterdiği performansla Bundesliga'nın önemli genç yetenekleri arasında gösterilen Donis Avdijaj U17 liginde çıktığı toplam 51 maçta 59 gol 14 asistle oynayarak parladı. Ardından U19 liginde de performansını sürdürerek 18 maçta 17 gole ve 4 asiste imzasını attı. Alman ekibi golcü futbolcuyu kiralık olarak önce Sturm Graz'a ardından da Roda'ya gönderdi. Buralarda istediği kadar kendini gösteremeyen genç futbolcu yeniden döndüğü Schalke'de şans bulamadı ve takımdan ayrıldı. 2018-19 sezonunun başında Hollanda ekibi Willem II'a transfer olan Donis Avdijaj burada çıktığı 19 maçta 8 gol 6 asist yaptı ancak kulüpte yaşadığı sorunlar nedeniyle sezon sona ermeden takımıyla sözleşmesi feshedildi.

22 yaşındaki Donis Avdijaj şimdiye kadar çıktığı toplam 183 maçta 107 gole ve 41 asiste imza attı. Ayrıca Almanya U16,U17 ve U19 milli takımlarından oynadıktan sonra Kosova Milli takımını tercih etti. Özellikle Almanya U17'deki performansı dikkat çeken futbolcu 13 maçta 10 gol attı. Kosova'da ise 6 maça çıkarak 2 gol kaydetti.

Öte yandan sağ ayağını etkili kullanan futbolcu 1,72 boyunda.

Transfermarkt verilerine göre Donis Avdijaj’ın güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.