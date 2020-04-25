Donis Avdijaj: Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem

SPOR GÜNDEMİ

Sürpriz ayrılık! Anlaştığı takımı bile açıkladı Sürpriz ayrılık! Anlaştığı takımı bile açıkladı 31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.

Cem Pamiroğlu, AKŞAM'a konuştu Cem Pamiroğlu, AKŞAM'a konuştu Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.

Romanya Antalya'ya taşınıyor Romanya Antalya'ya taşınıyor Romanya'da Futbol Federasyonu ve kulüplerle yapılan toplantıda liglerin Antalya'da oynanması yönündeki fikir resmileşti. Bunun maliyeti ise 1 milyon 750 bin pound olacak.

Ekuban 10 milyon Euro Ekuban 10 milyon Euro Trabzonspor, İskoç ekiplerinin radarındaki Ekuban için 10 milyon Euro istiyor.

Süper Lig devinden müthiş takas Süper Lig devinden müthiş takas Alman basınından Fenerbahçe için Linton ismi ortaya atıldı.

'Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem' 'Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem' Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.