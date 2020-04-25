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aksam.com.tr
  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 09:39
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  • 25 Nisan 2020 Cumartesi 09:39

Donis Avdijaj: Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem

Donis Avdijaj: Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem

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Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.

Devre arasında Trabzonspor’dan ayrılıp İskoç ekibi Hearts’a transfer olan Donis Avdijaj, kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, “Schalke’de tutunamadığım için pişmanım. Orası çok önemli bir kulüp. Keşke imkanım olsa da yine oraya dönebilsem” dedi.

Bordo-Mavililer’e bedavaya gelen Kosovalı futbolcu, yine bedelsiz şekilde Fırtına’dan ayrılmıştı.

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'Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem'

'Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem'

Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.

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