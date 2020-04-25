Donis Avdijaj: Çok pişmanım, keşke Schalke'ye dönebilsem

Devre arasında Trabzonspor’dan ayrılıp İskoç ekibi Hearts’a transfer olan Donis Avdijaj, kariyerindeki en büyük pişmanlığını açıkladı.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, “Schalke’de tutunamadığım için pişmanım. Orası çok önemli bir kulüp. Keşke imkanım olsa da yine oraya dönebilsem” dedi.
Bordo-Mavililer’e bedavaya gelen Kosovalı futbolcu, yine bedelsiz şekilde Fırtına’dan ayrılmıştı.
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Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.
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