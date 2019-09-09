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  3. Donis Avdijaj: Ahmet Ağaoğlu'na en az 10 gol sözü vermiştim

Donis Avdijaj: Ahmet Ağaoğlu'na en az 10 gol sözü vermiştim

Donis Avdijaj: Ahmet Ağaoğlu'na en az 10 gol sözü vermiştim

Donis Avdijaj, Trabzonspor'un kendisi için büyük şans olduğunu söyledi.

Kosovalı futbolcu, "Trabzonspor gerçekten büyük bir kulüp. İnsanların takıma bağlılığına hayran oldum. Geldiğim gün başkanımız Ahmet Ağaoğlu'na en az 10 gol sözü vermiştim. Burada kalıcı olmak istiyorum. Bunun bilincinde, benden istenileni yapmak adına sürekli çalışıyorum. Bana olan güveni boşa çıkartmayacağım" ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyeri boyunca Schalke 04, Roda, Willem II ekiplerinin formalarını giymişti.

(Sabah)

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