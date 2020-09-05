Domagoj Vida'ya Parma talip

AKŞAM

Beşiktaş'tan yıllık tam 3 milyon euro garanti ücret kazanan Hırvat stoper Domagoj Vida'yı, İtalya takımlarından Parma'nın istediği iddia edildi...

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Domagoj Vida’ya, İtalya’nın köklü ekiplerinden Parma talip oldu. İtalyan basınında yer alan habere göre; Vida’nın yeni adresinin Parma olabileceği ve kulübün oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği yazıldı. Haberde, başarılı stoper ile İtalyan kulübü arasında büyük oranda anlaşma sağlandığı, Beşiktaş kulübüyle de görüşmelerin olumlu gittiği konusunda bilgiler yer aldı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Kadro maliyetini aşağı çekmek ve TFF’nin harcama limitlerinde artışa gitmek isteyen Siyah-Beyazlılar’da Vida, gözden çıkarılan oyuncular arasında yer alıyor. Takımda en yüksek maaşı alan Hırvat futbolcuyla ayrılık için görüşmeler yapılsa da ekonomik açıdan uzlaşma sağlanamamıştı. Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki oyuncu, Siyah-Beyazlılar’dan senelik 3 milyon euro ile en yüksek maaşı alıyor. Hırvat futbolcu geçtiğimiz sezon Siyah-Beyazlı formayla 38 maçta yer alırken, 5 gol kaydetti.