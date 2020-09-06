Domagoj Vida'nın yüksek ücretinde diretmesi Beşiktaş'tan ayrılmasına engel oluyor

Beşiktaş'ta en az golcü transferi kadar Domagoj Vida'nın takımda kalıp kalmayacağı da merak ediliyor. Yıllık 3 milyon avro ile takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat stoper, ekonomik sıkıntılarla ve transfer limitiyle boğuşan yönetimin en çok canını sıkan isimlerin arasında başı çekiyor.
PARMA VE GENOA PEŞİNDE
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynayan Fransız ekibi Lyon'la yıllık ücret konusunda anlaşamayan Vida'ya bu defa İtalyanlar talip oldu. Serie A ekiplerinden Parma, Hırvat stoperle ciddi olarak ilgileniyor. Bir başka İtalyan takımı Genoa da başarılı oyuncuyu transfer listesine ekledi.
BEŞİKTAŞ’TAN ALDIĞI ÜCRETTE DİRETİYOR
İtalyan kulüplerinin yöneticileri önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek hem Beşiktaş'la, hem de Vida'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirecek. Teklifi daha iyi olan taraf Vida'yı kadrosuna katacak. Hırvat stoperin yıllık ücretinden kurtulmak isteyen siyah-beyazlı yönetim bonservis konusunda kolaylık gösterecek ancak Vida'nın kendisine talip olan kulüplerden, siyah-beyazlı takımdan kazandığı miktarı istemesi işleri zorlaştırıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde "Vida'nın bizden aldığı ücrete yanaşan yok" itirafında bulunmuştu.
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