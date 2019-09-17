Domagoj Vida ve Elneny'ye ceza yok

Beşiktaş'ın geçen hafta Gazişehir Gaziantep'le deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadeleyi Kartal, 9 kişi tamamlamış ve rakibine 3-2 kaybetmişti. Bu karşılaşmada kırmızı kart gören Domagoj Vida ve Mohamed Elneny için teknik ekipten rapor isteyen yönetim, gelen cevabın ardından para cezası fikrinden vazgeçti.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 2 oyuncusuna da ceza verilmemesi yönünde görüş bildirmesi sonrasında konunun kapandığı belirtildi.

(Fanatik)