Domagoj Vida ve Elneny'ye ceza yok
Beşiktaş'ta yönetim, Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Mohamed Elneny ve Domagoj Vida'ya para cezası fikrinden vazgeçti.
Beşiktaş'ın geçen hafta Gazişehir Gaziantep'le deplasmanda karşı karşıya geldiği mücadeleyi Kartal, 9 kişi tamamlamış ve rakibine 3-2 kaybetmişti. Bu karşılaşmada kırmızı kart gören Domagoj Vida ve Mohamed Elneny için teknik ekipten rapor isteyen yönetim, gelen cevabın ardından para cezası fikrinden vazgeçti.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, 2 oyuncusuna da ceza verilmemesi yönünde görüş bildirmesi sonrasında konunun kapandığı belirtildi.
(Fanatik)