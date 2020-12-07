Domagoj Vida ve Adem Ljajic, maaş indirimini bir kez daha reddetti

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda en fazla maaşı kazanmalarına rağmen takıma verdikleri katkı beklentilerin çok altında kalan Adem Ljajic ve Domagoj Vida için yeni görüşmeler yapıldı.
İNDİRİMİ YİNE REDDETTİLER
Yönetim, kulüpten 3 milyon 250 bin Euro kazanan Ljajic ve 3.4 milyon Euro gelir elde eden Vida'nın menajerleriyle yaptığı toplantılarda indirim talebini yineledi ancak iki taraftan da olumsuz yanıt aldığı bildirildi.
Öte yandan kulüple sözleşmesi devam eden oyuncuların, ara transferde de ayrılık gibi bir düşüncelerinin bulunmadığı belirtildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.
'Küçük takımların büyük antrenörü'
Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.
Beşiktaş yönetimi, maaş indirimi konusunda Domagoj Vida ve Adem Ljajic ile bir kez daha görüşme yaptı ancak iki futbolcu da bu talebe olumsuz cevap verdi.
Atakaş Hatayspor ağlarını sarsan Galatasaray'ın genç yıldızı, Fransız efsaneyi hatırlatıyor. 22 yaşındaki futbolcunun eski hocası Mustafa Sarıgül, "Kerem'in üzerinde durulursa, Ribery gibi olur." demişti. Attığı golle de bu yakıştırmaya uzak olmadığını gösterdi.
Ligde son üç maçını kazanarak seri yakalayan Beşiktaş, 15 günde 5 maç yapacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımla özel bir toplantı yapacak.