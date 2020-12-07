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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 10:18
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Domagoj Vida ve Adem Ljajic, maaş indirimini bir kez daha reddetti

Domagoj Vida ve Adem Ljajic, maaş indirimini bir kez daha reddetti

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Beşiktaş yönetimi, maaş indirimi konusunda Domagoj Vida ve Adem Ljajic ile bir kez daha görüşme yaptı ancak iki futbolcu da bu talebe olumsuz cevap verdi.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda en fazla maaşı kazanmalarına rağmen takıma verdikleri katkı beklentilerin çok altında kalan Adem Ljajic ve Domagoj Vida için yeni görüşmeler yapıldı.

İNDİRİMİ YİNE REDDETTİLER

Yönetim, kulüpten 3 milyon 250 bin Euro kazanan Ljajic ve 3.4 milyon Euro gelir elde eden Vida'nın menajerleriyle yaptığı toplantılarda indirim talebini yineledi ancak iki taraftan da olumsuz yanıt aldığı bildirildi.

Öte yandan kulüple sözleşmesi devam eden oyuncuların, ara transferde de ayrılık gibi bir düşüncelerinin bulunmadığı belirtildi.

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