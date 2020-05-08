Domagoj Vida sıkılmış!

Beşiktaşlı Vida'nın iş ortakları Hırvat basınına konuştu.

AKŞAM

İlkokul arkadaşı olan Dragan Simonovic, “Vida, domuz çiftliği işini önemsemiyor. Türkiye’de ve karantinada. Evden çıkamıyor. Biraz sıkılmış. Vida her zaman çok iyi bir dost oldu. O olmasaydı, biz hiçbir şey yapamazdık. Küçükken birlikte dondurma çalmıştık. Ama dondurmacıya şimdi çok daha fazlasını verdik” dedi.

DALGAKIRAN: ÇOK SULAR AKAR

Öte yandan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Futbol Federasyonu’nun belirlediği yol haritasının değişme ihtimali bulunduğunu söyledi. Dalgakıran, “Liglerin 12 Haziran’da oynanması için bugünkü şartların çok değişmesi lazım. İşin ekonomik boyutunu da düşünmek gerek. Köprünün altından çok sular akar” diye konuştu.

