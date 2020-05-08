Domagoj Vida sıkılmış!

AKŞAM
İlkokul arkadaşı olan Dragan Simonovic, “Vida, domuz çiftliği işini önemsemiyor. Türkiye’de ve karantinada. Evden çıkamıyor. Biraz sıkılmış. Vida her zaman çok iyi bir dost oldu. O olmasaydı, biz hiçbir şey yapamazdık. Küçükken birlikte dondurma çalmıştık. Ama dondurmacıya şimdi çok daha fazlasını verdik” dedi.
DALGAKIRAN: ÇOK SULAR AKAR
Öte yandan Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Futbol Federasyonu’nun belirlediği yol haritasının değişme ihtimali bulunduğunu söyledi. Dalgakıran, “Liglerin 12 Haziran’da oynanması için bugünkü şartların çok değişmesi lazım. İşin ekonomik boyutunu da düşünmek gerek. Köprünün altından çok sular akar” diye konuştu.
Pandeminin futbol üzerindeki etkisi korkunç. Avrupa'da en çok etkilenen ise Süper Lig oldu. 12 Haziran'da futbol start alırsa kayıp eksi 21.9 olacak ancak ligin iptali halinde bu erime eksi 29.4'ü bulacak.
Liglerin 12 Haziran'da başlayacağının açıklanmasıyla birlikte gözler Süper Lig kulüplerine döndü. Oynamak isteyenler Galatasaray, Fenerbahçe, Antalya, Antep, Gençlerbirliği, Denizli ve Kasımpaşa... Ankaragücü, Malatya, Kayseri, Rize, Konya liglerin bu şartlarda oynanmasını istemiyor. Tarihi erken bulanlar ise Sivas ve Beşiktaş. Diğer takımlar ise çekimser.
Beşiktaş'ın yeni sezonda umudu olan gençler bu sezon fazla şans bulamadı. Genç oyuncular içinde DG Sivasspor'da kiralık oynayan Fatih Aksoy toplam 1953 dakika ile en tecrübeli isim. Onu Ümraniye'de forma giyen Erdem Seçgin 940 dakika ile takip ediyor. U19 takımı ligde şu anda üçüncü sırada.
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, Vedat Muriqi'e en son Tottenham'ın talip olduğunu açıkladı.
Beşiktaşlı Vida'nın iş ortakları Hırvat basınına konuştu.
Fenerbahçe, kulüp çalışanlarından birinde koronavirüs tespit edildiğini, bir diğer kulüp çalışanının da durumunun şüpheli olduğunu açıkladı. Sarı-Lacivertliler, yarınki antrenmanını da iptal etti.
Sağlık problemleri nedeniyle geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün sabah saatlerinde ameliyat oldu. 10 saat süren operasyonun başarılı geçtiği ve Başkan Cengiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.