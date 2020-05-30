Domagoj Vida için geliyorlar!

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha... Trabzonspor transferleri peş peşe patlatıyor! Bir imza daha... TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Serhat Akın'dan olay sözler! Serhat Akın'dan olay sözler! 2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip! Beşiktaşlı yıldız futbolcuya dev talip! İtalyan devi FC Inter, Beşiktaş'ın Ukraynalı stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.

Süper Lig devi transferi resmen açıkladı Süper Lig devi transferi resmen açıkladı Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.

Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Cimbom kapı dışarı etti, Fener kapıyor! Yılın transferi Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.

Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı Fener'i yıkan haber! İşte İrfan Can'ın yeni takımı Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Sevilla'nın başarılı futbolcunun transferinde sona geldiği öne sürüldü. Haberde İspanyol ekibinin bu transfer için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de aktarıldı.