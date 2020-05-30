Domagoj Vida için geliyorlar!

İtalyan medyasında yer alan haberlere göre; 'Nerazzurri', siyah-beyazlı takımın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida'yı kadrosuna katmak istiyor.
GODIN GİDİYOR, VIDA GELİYOR
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Everton teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Inter'den Diego Godin'i çok istediği ve bu transferin gerçekleşmesi durumunda Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida'nın İtalyan ekibine transfer olacağı iddia edildi.
6-8 MİLYON POUND ARASI
İngiliz ekibi, Uruguaylı savunma oyuncusunu 6-8 milyon pound arası bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.
TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'un kulüp başkanı Kadir Dağlı, Malili kanat oyuncuları Aly Malle ile ilgili Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.
2000-2005 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Serhat Akın, eski takımıyla ilgili canlı yayında çok tartışılacak ifadelerde bulundu. Sarı kanaryanın başkanı Ali Koç'u ve Mesut Özil'in transfer iddialarını değerlendirirken küfürlü ifadeler kullanan ve sarf ettiği sözler ile eleştirilen Akın'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.
İtalyan devi FC Inter, Beşiktaş'ın Ukraynalı stoperi Domagoj Vida'yı transfer etmek istiyor.
Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 36 yaşındaki sağ beki Joao Pereira ile yeni kontrat imzalanacağını açıkladı.
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Galatasaray'ın bir süredir göndermek için baskı yaptığı Mariano'ya talip oldu. Brezilyalı sağ bekin, Sarı-Kırmızılılarla sözleşmesi 1 ay sonra sona eriyor.
Fenerbahçe'nin bir süredir transferi için uğraş verdiği İrfan Can Kahveci'yle ilgili İspanyol basınından çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Sevilla'nın başarılı futbolcunun transferinde sona geldiği öne sürüldü. Haberde İspanyol ekibinin bu transfer için Medipol Başakşehir'e 7 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli ödeyeceği de aktarıldı.
Galatasaray, Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile kesin olarak anlaşma sağladı. İki futbolcuyla Fenerbahçe de ilgileniyordu.