Domagoj Vida, Hırvatistan'da tartışma konusu oldu

Milliyet

Beşiktaş'taki performansı tartışılan Hırvat stoper, milli takımda da gözden düşmeye başladı. İsveç maçında şans bulamayan Vida, Fransa karşılaşmasında yaptığı hatalarla eleştiri topladı.

Beşiktaş’ın deneyimli stoperi Domagoj Vida, bu sezon performansındaki düşüşle dikkat çekiyor. Yıllık 3.4 milyon euroluk ücretiyle takımın en çok kazanan ismi olan Hırvat futbolcu, buna karşın beklentilerin altında kalıyor.

Sezon başında transferi konuşulan Vida, ücret indirimine gidip gitmeyeceğine ilişkin gelişmelerle de gündeme geldi.

Sonuç olarak siyah-beyazlı ekipte kalan ve 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncu, önceki sezonlardaki parlak futbolundan uzakta kaldı.

Kulübünde başarılı bir grafik çizemeyen Domagoj Vida, milli arayı da hayal kırıklığıyla geçirdi. Hırvatistan Milli Takımı’nın iki resmi maçından birinde hiç şans bulamayan futbolcu, bir hazırlık karşılaşmasında görev aldı, forma giydiği resmi karşılaşma olan Fransa maçında ise hatalarıyla eleştiri topladı.

Vida, UEFA Uluslar Ligi’ndeki İsveç maçında yedek kulübesinde bekletildi; Fransa karşılaşmasında ise ilk 11’de görev aldı.

Fransa’ya 2-1 kaybettikleri maçta topu uzaklaştırmaya çalışırken Griezmann’a adeta asist yapan Vida, Mbappe’nin golündeyse rakibini marke edemedi.

2018 Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan’da yıldızını parlatan deneyimli oyuncu, Avrupa kulüplerinin transferdeki gözdesi haline gelmiş, kendisi için 30 milyon euroya yakın transfer teklifleri yapıldığı ileri sürülmüştü. Beşiktaş’ın o dönem kadrosunda tutmayı tercih ettiği Vida, iki yıl içinde yaşadığı düşüşle artık böyle ciddi talipleri bulunmayan bir oyuncu haline geldi.

‘Oynamasa daha iyi’

Domagoj Vida’nın Fransa maçındaki performansı ülkesinde olumsuz anlamda geniş yankı uyandırdı. 31 yaşındaki savunmacı ile ilgili yapılan haberlerde kötü oyuncu öne çıkarıldı. Hırvat Net internet sitesindeki haberde, “Domagoj Vida, Fransa maçında trajik bir figürdü. Teknik direktör Dalic, Vida’yı tercih etmese daha iyi olurdu” yorumu yapıldı.

Jutarnji gazetesinde ise şu değerlendirmeye yer verildi: “Futbol yorumcularının, medyanın ve taraftarların genel kanısına göre Vida, milli takımın ekim ayındaki üç maçının en önemli kaybedeni. Üçüncü maçta oynamasa daha iyi olurdu. Domagoj Vida’ya neler oluyor? Milli takımın en önemli isimlerinden olan futbolcu kulübü Beşiktaş’ta da iyi bir sezon geçirmiyor.”