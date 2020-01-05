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Domagoj Vida: 'Hiçbir yere gitmiyorum, buradayım'

Domagoj Vida: 'Hiçbir yere gitmiyorum, buradayım'

Beşiktaş'ın yıldız stoperi Domagoj Vida, Süper Lig'de sezonun ilk yarısında ortaya koyduğu başarılı performansla takımın ön plana çıkan isimleri arasına girmeyi başarmıştı.

Ara transferde takviye yapılabilmesi için oyuncu satışı yapması gereken Siyah-Beyazlılar'da gönderilmesi gündeme gelen adaylar arasında yer alan Vida, Antalya kampı öncesinde Asbaşkan Emre Kocadağ'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Domagoj Vida'nın, "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Ailem de burada yaşamaktan dolayı mutlu" sözlerini sarf ederek takımda kalmak istediğini ilettiği kaydedildi.

Bu gelişme sonrasında yönetimin satış konusunda kadrodaki diğer isimlere yöneldiği kaydedildi.

(Fanatik)


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