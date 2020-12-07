Domagoj Vida görüşmeye

Beşiktaş Başkanı AhmetNur Çebi, yıllık 3,4 milyon euro alan Domagoj Vida ile bir görüşme daha yapacak.
Çebi, Hırvat stopere indirim talebini yineleyecek. 4. stoper konumuna düşen Vida’ya indirim yapması halinde Sergen Yalçın’ın kendisine şans vereceği söylenecek.
Galatasaray'da sakat Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan Senegalli Diagne, son 3 maçta 5 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
Beşiktaş, Domagoj Vida ile maaş indirimi için bir görüşme daha yapacak.
Fenerbahçe, bu sezon deplasman maçlarında başarılı bir grafik sergiliyor.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'ne 2. torbadan katılan Türkiye'nin rakipleri bugün 20.00'de belirlenecek.
İtalya Serie A'nın 10. haftasında Milan deplasmanda Sampdoria'yı 2-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'sinde, Racing Point takımının Meksikalı pilotu Sergio Perez birinci oldu.