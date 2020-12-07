Domagoj Vida görüşmeye

AKŞAM

Beşiktaş, Domagoj Vida ile maaş indirimi için bir görüşme daha yapacak.

Beşiktaş Başkanı AhmetNur Çebi, yıllık 3,4 milyon euro alan Domagoj Vida ile bir görüşme daha yapacak.

Çebi, Hırvat stopere indirim talebini yineleyecek. 4. stoper konumuna düşen Vida’ya indirim yapması halinde Sergen Yalçın’ın kendisine şans vereceği söylenecek.

Aboubakar'a 10 üzerinden 10!