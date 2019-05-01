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Domagoj Vida: Gol işine alıştım

Domagoj Vida: Gol işine alıştım

İNGİLTERE ve İtalya’dan teklifler alan Domagoj Vida, Beşiktaş formasıyla bu sezon sadece savunmada değil, hücumda da çok önemli işler yapıyor.

AKŞAM

Dünya Kupası’nda muhteşem bir performans gösteren Hırvat oyuncu, yorgun dönmesine rağmen bu sezonu da çok başarılı bir şekilde götürüyor. Ligde 27 karşılaşmada forma giyen Vida, bu maçlarda attığı 3 gol ve yaptığı 1 asistle takımın skor gücüne de katkıda bulundu. Vida sosyal medya hesabından, “Şu gol atma işine alıştım galiba. Ama daha önemlisi harika bir galibiyet daha aldık. Durmak yok, çalışmaya devam” açıklaması yaptı.

24 AYAR TELEFON

VİDA’NIN eşine hediye ettiği telefon Hırvat basınında olay oldu. Ivana Vida’ya 24 ayar telefon hediye eden Vida, arkasına da kendisi ve çocuğu David’in resmini yaptırdı. Bu değerli hediyeyi gündemine taşıyan Hırvat basını, daha önce de Vida’nın eşine çok pahalı bir saat hediye ettiğini hatırlattı.

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