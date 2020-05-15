Domagoj Vida, Arabistan'dan aldığı teklifi reddetti

İndirim görüşmelerinden henüz istediği sonucu alamayan Beşiktaş'ta, Vida'ya menajeri üzerinden Arabistan'dan teklif geldi. Menajeri, Vida'ya teklif yapan Arap kulübü ile temasa geçti ve şartları konuştu ancak Hırvat futbolcunun kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediği öğrenildi.
Vida'nın takımda kalmak istemesi üzerine yönetim, “Kalmak istiyorsan ücretinde ciddi bir indirime gitmelisin, biz 3.4 milyon euro maaş veremeyiz” yanıtını verdi.
Bu sezon siyah-beyazlı formayla 32 maça çıkan Vida, 4 kez gol sevinci yaşadı.
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Geçtiğimiz hafta 10 saat süren başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ, Galatasaray'ın iptale itirazını AKŞAM'a yorumladı.
Ümraniye'de 100 kişiye yapılan testin sonuçları şok etkisi yaptı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de aralarında yer aldığı 8 kişinin test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Burak Yılmaz'ın arabasının fotoğrafı ise kafaları karıştırdı.
Galatasaray'da % 30'luk indirime Muslera dışında yabancılar kayıtsız kalınca rakam revize edildi. Oran % 15'e indirilince Falcao, Feghouli ve Belhanda gibi isimler de olumlu dönüş yaptı. Bundan memnun kalan yönetim de şampiyonluğun gelmesi durumunda takıma ‘bonus'la jest yapma kararı aldı.
Beşiktaş'ın maaş indirimi için görüşmelerini sürdürdüğü Domagoj Vida'ya Arabistan'dan teklif geldi. Hırvat savunmacı teklifi reddederken kariyerine Siyah-Beyazlılarda devam etmek istediğini belirtti.
İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.
Sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Milli stoperi yeni sezon kadrosunda görmeyi çok istiyor. İtalyanca bilen Emre, sadece Mert ile değil Roma'lı yöneticilerle de bizzat görüşmeye hazırlanıyor.