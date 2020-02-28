Doktorundan Abdülkadir Ömür ile ilgili flaş açıklama

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Abdülkadir Ömür'ü Almanya'da ameliyat eden A Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, yıldız oyuncunun eskisinden daha iyi duruma geldiğini söyledi. Şentürk, "Abdülkadir'i eskisinden daha iyi geri gönderdik. Sadece diziyle alakalı hazırlamadık. Onun için özel programlar uygulayıp 2 ay tüm vücudunu çalıştırdık. Üst vücudunu görürseniz nasıl bir değişim yaşadığı ortaya çıkacaktır. Yaptığımız çalışmalarla 5 kilo aldı, bunu kas olarak aldı" dedi. Ömür'ün yaklaşık 6 ay sonra Rizespor maçının kadrosuna alınması bekleniyor.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetim resmen devreye girerek takımı toparlamak ve kötü gidişe son vermek için harekete geçti. Ersun Yanal ile yola devam etme kararı alan ve büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar takımı Yanal'a emanet edecek olan sarı-lacivertli yönetim, henüz şampiyonluk iddiasından vazgeçmiş değil.
Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda mağlup etmeyi başaran Galatasaray kasasına önemli gelir koyacak.