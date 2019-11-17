Doktorların 'yürürsen büyük başarı' dediği Santi Cazorla şaşırtmaya devam ediyor
Aşil tendonundan ciddi bir sakatlık geçiren ve doktorların, “Ayağını kaybetme riskin var. Eğer yürürsen, büyük başarı” dediği Santi Cazorla futbolseverleri şaşırtmaya devam ediyor.
İmkansızı başaran ve 2018’de Villarreal formasıyla sahalara dönen 34 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz haziran ayında iyi performansının ardından İspanya Milli Takımı’na çağrılmıştı. Bu sezona da harika başlayan, 13 maçta 5 gol ve 4 asistle oynayan tecrübeli futbolcu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İspanya’nın, Malta’yı 7-0’la geçtiği maçta bir gole imza attı. Tecrübeli oyuncu, İspanya formasıyla son golünü 9 Ekim 2015’te EURO 2016 Elemeleri’nde Lüksemburg’u 4-0 yendikleri maçta atmıştı.
(Fanatik)