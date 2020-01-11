Doktorların erken teşhisi Onyekuru'nun hayatını kurtardı

Sıtmaya yakalanan Nijeryalı yıldızın hayatını, kulüp doktorlarının erken teşhisi kurtardı. Yarım sezon için Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun tedavisinin 4 gün süreceği, takımın seviyesine gelmesinin ise bir ayı bulacağı öğrenildi.

Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürürken, dün şok bir gelişme ile sarsıldı. Sarı-kırmızılı takımın, Monaco'dan yarım sezon için kiraladığı Henry Onyekuru, ölümcül bir hastalık olan sıtmaya yakalandı. Galatasaray sağlık ekibi, yıldız oyuncunun imza öncesi tatil için gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığını tespit etti. Sarı-kırmızılı sağlık heyetin erken teşhisi sonucu Onyekuru, hayati tehlikeyi atlattı ve ölümden döndü. Kulüp, yaptığı açıklamada "Sağlık kontrollerinde oyuncumuzda şüphe uyandıracak herhangi bir bulgu olmamasına rağmen yüksek ateşini ısrarla sorgulayıp sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Açıklama şöyle devam etti: "Gerek uzman hekimlerin de belirlediği uluslararası tedavi protokolleri, gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendiren resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır." 3-4 gün içinde iyileşmesi beklenen Onyekuru'nun fiziksel olarak takımla aynı düzeye gelmesinin bir ayı bulacağı öğrenildi.

SITMA HASTALIĞI NEDİR?

Sıtma, insanlara parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve zamanında tedavi edilmezse öldürücü olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık en çok Afrika kıtasında olmakla beraber, Asya, Güney Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde görülür. Baş ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrısı ile başlayan belirtileri ateş, titreme ve kusma ile devam eder. Şiddetli sıtma tedavi edilmezse hastaların büyük çoğunluğu kaybedilmektedir.

Sezon sonuna kadar kiralanan Onyekuru için sarı-kırmızılı takım, Monaco kulübüne 750 bin Euro bedel ödeyecek. Galatasaray, Nijeryalı futbolcuya ise 650 bin Euro maaş verecek.

(Sabah)