  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 11:30
  • |
  • 11 Ocak 2020 Cumartesi 11:34

Doktorların erken teşhisi Onyekuru'nun hayatını kurtardı

Doktorların erken teşhisi Onyekuru'nun hayatını kurtardı

Paylaş

Sıtmaya yakalanan Nijeryalı yıldızın hayatını, kulüp doktorlarının erken teşhisi kurtardı. Yarım sezon için Monaco'dan kiralanan Henry Onyekuru'nun tedavisinin 4 gün süreceği, takımın seviyesine gelmesinin ise bir ayı bulacağı öğrenildi.

Galatasaray, ikinci devre hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürürken, dün şok bir gelişme ile sarsıldı. Sarı-kırmızılı takımın, Monaco'dan yarım sezon için kiraladığı Henry Onyekuru, ölümcül bir hastalık olan sıtmaya yakalandı. Galatasaray sağlık ekibi, yıldız oyuncunun imza öncesi tatil için gittiği ülkesi Nijerya'da sıtma parazitine maruz kaldığını tespit etti. Sarı-kırmızılı sağlık heyetin erken teşhisi sonucu Onyekuru, hayati tehlikeyi atlattı ve ölümden döndü. Kulüp, yaptığı açıklamada "Sağlık kontrollerinde oyuncumuzda şüphe uyandıracak herhangi bir bulgu olmamasına rağmen yüksek ateşini ısrarla sorgulayıp sıtma enfeksiyonundan şüphelenen sağlık ekibimiz tarafından hastalık teşhis edilmiş ve oyuncumuz Liv Hospital'da tedaviye alınmıştır" ifadelerini kullandı.

TİTİZLİKLE UYGULANIYOR

Açıklama şöyle devam etti: "Gerek uzman hekimlerin de belirlediği uluslararası tedavi protokolleri, gerekse Sağlık Bakanlığı'nca görevlendiren resmi makamların bu hastalıkla ilgili ön gördüğü protokoller dikkate alınarak tedavi titizlikle uygulanmaktadır." 3-4 gün içinde iyileşmesi beklenen Onyekuru'nun fiziksel olarak takımla aynı düzeye gelmesinin bir ayı bulacağı öğrenildi.

SITMA HASTALIĞI NEDİR?

Sıtma, insanlara parazit taşıyan anofel cinsi dişi sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve zamanında tedavi edilmezse öldürücü olan bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık en çok Afrika kıtasında olmakla beraber, Asya, Güney Amerika ve Uzak Doğu ülkelerinde görülür. Baş ağrısı, halsizlik, kas ve eklem ağrısı ile başlayan belirtileri ateş, titreme ve kusma ile devam eder. Şiddetli sıtma tedavi edilmezse hastaların büyük çoğunluğu kaybedilmektedir.

Sezon sonuna kadar kiralanan Onyekuru için sarı-kırmızılı takım, Monaco kulübüne 750 bin Euro bedel ödeyecek. Galatasaray, Nijeryalı futbolcuya ise 650 bin Euro maaş verecek.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da hedef Sakho ve Ranocchia

title

Galatasaray'da transfer hesaplarını bozan adam Belhanda

title

Beşiktaş'a müjde! Ljajic Sivas maçında sahada

Cenk Tosun´un Yeni Takımı Belli Oldu

SPOR GÜNDEMİ

TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok
TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok

TFF'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye büyük şok

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Takım Harcama Limitine uygulanan faiz oranına ilişkin itirazı, Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

Zirveden transfer çıktı
Zirveden transfer çıktı

Zirveden transfer çıktı

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Sportif Direktör Damien Comolli arasında İstanbul’da yapılan görüşme sonrası devam kararı alındı. Koç, Fransız spor adamını uyardı. Zirvede sol bek, kanat-forvet ve Rami ayrılırsa stoper transferleri yapılmasına karar verildi.

Ryan Babel, Terim'e taş attı: Futbol oynuyorlar
Ryan Babel, Terim'e taş attı: Futbol oynuyorlar

Ryan Babel, Terim'e taş attı: Futbol oynuyorlar

Babel, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, “Zaten Ajax taraftarıydım. Futbol oynamak için uğraşan bir takıma geldim” dedi. Bu sözlerle Galatasaray’ı da eleştirmiş oldu.

'Prijovic'i bitirdiler'
'Prijovic'i bitirdiler'

'Prijovic'i bitirdiler'

SIRP gazetesi “Republika”, Al-Ittihad’ın forveti Aleksandar Prijovic’in, Beşiktaş’la 1.5 yıllığına anlaştığını yazdı.

'Orman kendini aklasın'
'Orman kendini aklasın'

'Orman kendini aklasın'

“İbra edilmemek dünyanın sonu değildir. Fikret Orman çıkıp açıklamalı, kendisi aklanmalıdır. Soru işaretleri cevaplanmak zorundadır. Biz buraya yanlışları önleyebilmek için geldik.”

İşte 2020 model Galatasaray! 11'de 5 isim değişecek...
İşte 2020 model Galatasaray! 11'de 5 isim değişecek...

İşte 2020 model Galatasaray! 11'de 5 isim değişecek...

Bekleri Linnes ve Saracchi ile yenileyen, Babel’i gönderip Onyekuru’yu alan Aslan stoper transferi için de çalışıyor. Belhanda'nın satılmasını ve yeni 10 numara alınmasını da isteyen Fatih Terim çok agresif bir takım hedefliyor..

Trabzonspor'da stopere iki dünya yıldızı
Trabzonspor'da stopere iki dünya yıldızı

Trabzonspor'da stopere iki dünya yıldızı

Savunmasına seviye atlatmak isteyen Bordo Mavililer, yıldızlara dikti: Mamadou Sakho ve Andrea Ranocchia... Fırtına, bu sezon kulüplerinde süre bulmakta zorlanan iki oyuncu için de harekete geçti, maliyet araştırmasına başladı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.