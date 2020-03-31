Doğum günü anlaşması

Dün 34 yaşina giren Ryan Donk, 1 sezon daha Galatasaray'da kalacak... Son günlerde adı Belçika'nın Club Brugge takımıyla anılan Hollandalı futbolcu konusunda karar verildi. Fatih Terim'in isteğiyle tecrübeli oyuncunun mukavelesi 1 yıl daha uzatılacak.

AKŞAM

Galatasaray’da, “İstenmeyen adam”dan “Takımın jokeri”ne dönüşen Ryan Donk, dün 34. yaş gününü kutladı. Hollandalı futbolcu, Teknik Direktör Fatih Terim’in en güvendiği isimlerin başında gelirken, Luyindama’nın yokluğunda savunmanın yükünü çekti. Teknik heyet, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Donk’la ilgili yönetime olumlu rapor verirken, tecrübeli futbolcuyla daha düşük bir maaş karşılığında 1 yıllık yeni sözleşme yapılması planlanıyor.

VAZGEÇMEYE NİYETİ YOKTU

Ryan Donk, Galatasaray’da bu sezon 32 maçta 2244 dakika süre aldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Hollandalı yıldız, geçtiğimiz sezon da sözleşmesindeki özel maddeden dolayı takımda 1 yıl daha kalmıştı. Ancak böyle bir madde olmasaydı bile Fatih Terim’in sezon başında da ondan vazgeçmeye niyeti yoktu. Dün doğum günü olan futbolcuyla en kısa sürede masaya oturulacak. Ryan Donk’un da herhangi bir sıkıntı çıkarması beklenmiyor.

GARANTİ 1,5 MİLYON EURO

Şu andaki sözleşmesine göre G.Saray’dan senelik 1 milyon 895 bin euro kazanan Donk’la 1.5 milyon euroya anlaşılması bekleniyor. 34 yaşındaki futbolcunun mukavelesinde “Puan başına 5 bin euro alır” maddesi de bulunuyordu. Yani G.Saray’ın kazandığı bir maçta Donk 15 bin, berabere kaldığı bir mücadelenin ardından ise 5 bin euro prim alıyordu. Yeni sözleşmede maç başı ücretin de bulunmayacağı konuşuluyor.