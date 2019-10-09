AKŞAM

TRABZONSPOR’UN Nijeryalı yıldızı Obi Mikel, kulüp dergisinden camiaya şu mesajları verdi: “Kültürünü öğrendiğinizde, içerideki organizasyonu gördüğünüzde size önemli katkılar sağlayacak bir yer Türkiye. Burası kariyerime önemli katkılar sağlayacak.

TEK EKSİK SONUÇ

Saha sonuçları iyi olduğunda her şey çok güzel olacaktır. Eksik olan tek şey saha sonuçları. Burası futbol şehri. Aklınızda futbol varsa, çok doğru bir yerdesiniz demektir. Ben de buraya futbol oynamaya geldim. Doğru yerdeyim ve burada olmaktan çok mutluyum. Ailem Londra’da yaşıyor. Onları özlüyorum ama sonuçta ben bir iş yapıyorum. Bu işin hakkını vermeliyim. Takımın hedeflerine yardımcı olmak istiyorum.”

ABDÜLKADİR’İ GÖRÜNCE ‘WOW’ DEDİM

OBİ Mikel takımla ilişkisini ve Abdülkadir’e olan hayranlığını şöyle anlattı: “Genç oyuncuların çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Takımla antrenmanlara çıktığımda Abdürkadir Ömür’ü görüp, ‘Wow’ demiştim. İnanılmaz derecede yetenekli bir oyuncu. Sakat olması çok üzücü, keşke bu yaşanmasaydı.”