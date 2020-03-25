Doğru beslenin spor yapın

En çok madalya kazanan Türk güreşçisi Evin Demirhan'dan ‘sağlıklı' tavsiyeler: “Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için doğru beslenmeli ve spor yapmalıyız. Başkalarına karşı da sorumluluğumuz var. Kendimizi ve çevremizi önemsemek zorundayız. Ülke olarak en az zararla bu sürecin üstesinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Evde kalın!”

AKŞAM

Koronavirüs salgınının dünyayı teslim aldığı bir dönem yaşıyoruz. İnsanlar bu illetten kurtulmak için evine kapanmış, sağlığını korumaya çalışıyor. Bu durumdan en çok etkilenen kesimlerden biri de sporcular. Bir yandan evlerinde zor şartlarında idman yapıp, formunu korumaya çalışırken, bir yandan da topluma örnek davranışlar sergilemeyi bir sosyal sorumluluk olarak görüyorlar. Ülkemizi kadın güreşinde başarıyla temsil eden Evin Demirhan da bu sporcularımızdan biri. 1995 Siirt doğumlu olan Evin Demirhan, 10 çocuklu aileden yetişmiş ve zor şartlarda namını dünyaya duyurmuş biri. Kariyerinde 16 madalya ile Türkiye’ye kadınlarda en çok madalya getiren sporcu olan Evin Demirhan’a koronavirüsle ilgili önlem ve tavsiyelerini sorduk, işte cevabı:

HER ŞEYİ EVDE YAPIYORUZ

“Maalesef koronavirüs hızla tüm dünyaya yayılıyor. Bir hafta kadar önce milli takım seçmelerine hazırlanıyorduk fakat bu iptal oldu. Şimdi eve döndüm ve tedbir olarak ailemle birlikte evden dışarı çıkmıyoruz, kişisel ve çevre temizliğine daha fazla dikkat etmeye çalışıyoruz. Antrenmanlarıma ise evde devam edebiliyorum. Yani her şeyi evden gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle mesajım da bu yönde olacaktır; evden çıkmayın. Çünkü evden çıkmadan birçok işimizi yürütebiliriz. Ayrıca bağışıklığımızı artırmak için doğru beslenmeli ve spor da yapmalıyız. Başkalarına karşı sorumluluğumuz var, kendimizi ve çevremizi önemsemek zorundayız. Ülke olarak en az zararla bu sürecin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Evde kalın!

HEPİMİZ İÇİN ŞARTLAR AYNI

4 yıl gibi uzun bir süredirtüm hazırlıklarımızı Olimpiyat Oyunları’na yönelik yaptık. Mart ayındaki Olimpiyat kalifikasyonu için Milli Takım kampında tüm arkadaşlarımla son ana kadar hazırdık. Ama tabii ki sağlık çok daha önemli. Bizler Olimpiyatlar için çalışmalarımızı sürdürüyor, motivasyonumuzu kesmiyoruz. Bu dünyanın her yerinde yaşanan bir salgın ve tüm sporcular için aynı şeyler geçerli. Umuyorum ki dünya olarak bunun üstesinden geleceğiz.”

ÇEYİZİMİ ANNEM HAZIRLIYOR

Peki şampiyon güreşçi ev işlerinde ne kadar maharetli. Bu konuda pek iddialı olmasa da ‘Tavuk soteyi’ iyi yaptığını söylüyor. İşte Evin’in ev hali: “Genellikle kamp ve maçlar yüzünden evden çok uzak bulunuyorum. Bazen bu yoğun tempo nedeniyle evde yalnızca 1 hafta kalabiliyorum. Bu kısacık süreç içerisinde de annem genellikle ona yardım etmeme izin vermiyor. Yemek yapma konusunda çok başarılı olmasam da tavuk soteyi iyi yaptığımı söyleyebilirim. En sevdiğim yemek ise karnıyarık.”

EL İŞİ ÖĞRENİYORUM

Evde olduğum zamanlarda annemden el işi konusunda bir şeyler öğrenmeye çalışırım, annem de sabırla ve özenle gösterir. Çeyiz kültürü bizim için oldukça önemli. Hatta annem bizim için uzun bir süredir hazırlıyor.”

TARİH YAZACAKSIN

Evin Demirhan’ın zor günlerinde en büyük destekçisi annesi olmuş. O dönemi Demirhan şöyle anlatıyor: “Spora ilk başladığım zamanlarda ailemden çeşitli tepkiler alsam da o dönem arkamdaki tek destek annemdi. Kendisine baktığımda onun ışıldayan gözlerinde her zaman başaracak gücü gördüm. 2016 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunlarının seçmelerinde 3’üncü olmuştum ve elenmiştim, yani Olimpiyatlara gitme fırsatını kaçırmıştım.

BENİ MOTİVE ETTİ

Bakın, Olimpiyat Oyunları tüm sporcuların hayallerini süsler, ben ise hayal kırıklığı içerisinde vazgeçmenin eşiğine gelmiştim. Fakat bu süreçte annem bana ileriki günlerde tarih yazacağımı, daha önce alınmamış madalyaları alacağımı söyledi. Bu sözler beni motive etti ve bugün geldiğim konumda çok önemli bir dönüm noktası oldu.”

BİR İLK DAHA İSTİYORUM

Demirhan, Olimpiyatlar’daki hedefi yle ilgili şöyle konuştu: “2010 yılından bu yana Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkeme birçok madalya kazandırdım. Bunlardan bazı şampiyonluklar ve madalyalar tarihimiz için ilk oldu. Şimdi ise Olimpiyat Oyunlarında güreşte madalya kazanacak ilk Türk kadını olmak, benim hayalim.”

ÇOCUKLAR SPOR YAPMALI

Demirhan çocukların spora yönlendirilmesiyle ilgili şu mesajı verdi: “Profesyonel olsun ya da olmasın çocuklar sporla bağ kurmalıdır. Spor çocukların fi - ziksel ve ruhsal gelişimine inanılmaz katkılarda bulunuyor.”

HAYAL KURUN

P&G’NİN başlattığı Olimpik Anneler projesinde yer alan Evin Demirhan, söz konusu desteğin kendileri için büyük bir güç olduğunu söyledi. Demirhan, “P&G projeleri kapsamında zaman zaman çocuklarla buluşuyoruz. Ve onlara hepimizin tavsiyesi genel olarak aynı yönde oluyor; profesyonel olsun ya da olmasın, spor yapın. Ben bir hayal kurdum ve inandığım hayal için çabaladım. Bu gerçekleşiyor. Sizin de hayaliniz ne olursa olsun, başaracağınıza inanarak çalışmalısınız, çaba sarf etmelisiniz.”

ABİMDEN GİZLİ SPOR YAPTIM

Evin Demirhan’la Doğu Anadolu’da spor yapmanın zorluklarını da konuştuk, Yaptığı işlerle genç kızlara ilham veren Evin’in hikayesi ilginç:

Güreş genelde “erkek sporu” olarak algılanıyor. Bu spora başladığında ne gibi zorluklar çektin?

Güreşe başlarken tıpkı diğer kadın güreşçi arkadaşlarım gibi kızların güreş yapabileceğine inanmayan insanlarla karşılaştım. Ailem de başta olmak üzere çevremdeki insanlar, güreşin erkek sporu olduğunu dile getirdi ve yapmamam gerektiğini söyleyerek beni vazgeçirmeye çalıştılar.

Spora başladığında ailenin tepkisi nasıl oldu?

Bu tepki devamında nasıl değişti? Belirttiğim üzere başlarda ailem tepkiliydi. Bu konuda özellikle abimi ikna etmek, benim için zor oldu. Hatta spor salonuna bir müddet gizli gitmek zorunda kaldım. Bu algı; katıldığım ilk Türkiye şampiyonasında birinci olmam ve devamında Milli Takıma seçilmemle değişti. Tabii abimin fikri de… Ardından kendisi benim bu başarımla gurur duymaya başladı ve bana en çok desteği veren insan oldu. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü biz bir algıyı kırmış olduk; sporun kadını ya da erkeği yoktur, eğer insan isterse her işi başarabilir. Onlar da bu inanca sahip oldular.

KOLAY ÖFKELENMEM

Kendini nasıl ifade edersin. Duygulandığında, öfkelendiğinde bağırıp çağırır mısın?

Öfkeli biri misin? Duygusal bir insan olduğumu düşünüyorum. Sakin bir yapım vardır ve duygularımı yüz ifademle net bir şekilde belli ederim, kolay kolay öfkelenmem. Hatta öfkelensem bile bu kısa bir sürede geçer, bağırıp çağıran bir insan değilim.

TOTEMİ BIRAKTIM

Totemlerin var mı?

Birçok insan gibi benim de totemim vardı fakat son zamanlarda bunu yapmıyorum.