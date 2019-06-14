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Doğan tamam!

Doğan tamam!

BEŞİKTAŞ, bonservisi LASK takımında bulunan 22 yaşındaki ön libero Doğan Erdoğan’la anlaştı. İşte Beşiktaş ile ilgili son transfer haberleri…

AKŞAM

Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde resmen açıklanması bekleniyor. Yönetim, Doğan’dan Dorukhan Toköz gibi patlama yapmasını bekliyor.

BECK DÖNEBiLiR

STUTTGART’LA sözleşmesi sona eren eski Beşiktaşlı Andreas Beck, serbest kaldı. 32 yaşındaki sağ bek, “Yaptığımız görüşmelerde anlaşma sağlayamadık” dedi. Şiddetle sağ beke ihtiyacı olan Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcuyla yeniden anlaşması bekleniyor.

KARTAL’A ASLAN ENGELi

İNGİLİZ basınında çıkan haberlere göre; Galatasaray, Everton’dan Henry Onyekuru’yu 1 sezon daha kiralayamazsa aynı kulüpten Lookman’ı kiralayacak! Beşiktaş’ın da ilgilendiği 21 yaşındaki futbolcunun durumu belirsiz. Ancak G.Saray’ın öncelikli hedefi Henry Onyekuru... Sarı-Kırmızılılar, eski oyuncusuyla devam ederse, Lookman, Kartal’a kalacak.

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