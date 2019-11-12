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Divan-ı Harp bugün!

Divan-ı Harp bugün!

Bölge mahkemesinin geçen martta aldığı kararın “Seçimin yenilenmesi” şeklinde değerlendirilmesi, Galatasaray’ın bugünkü Divan Kurulu toplantısında çok konuşulacak. Ağır atışmalar yaşanacak.

AKŞAM

GALATASARAY Kulübü’nde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı bugün Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilecek. Lisenin Tevfik Fikret Salonu’nda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetiminde yapılacak olağan toplantı saat 13.30’da başlayacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya katılması bekleniyor. Bugünkü toplantı, yönetim ve muhalefet kanadı arasında büyük tartışmalara sahne olacak. Bölge mahkemesinin geçen mart ayındaki ibrasızlık üzerine aldığı kararın “tüzüğe uyulup seçimin yenilenmesi” şeklinde yorumlanması, Divan Kurulu toplantısının sert geçmesine neden olacak. Son 2 divan toplantısında yaşanan gerginlikler de göze alındığında bugünkü oturumun Galatasaray iç siyasetinde bazı kararların alınsına neden olacağı iddia ediliyor. Ayrıca Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ve Başkan Cengiz arasındaki sıkıntı da biliniyor.


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