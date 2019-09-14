Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Dirk Nowitzki, FIBA Oyuncular Komisyonu Başkanı oldu

Dirk Nowitzki, FIBA Oyuncular Komisyonu Başkanı oldu

Dirk Nowitzki, FIBA Oyuncular Komisyonu Başkanı oldu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Dallas Mavericks ve Almanya Milli Takımı'nın efsane oyuncusu Dirk Nowitzki, FIBA Oyuncular Komisyonu Başkanlığı'na getirildi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, geçen sezon profesyonel basketbolculuk kariyerini noktalayan Nowitzki'nin 2019-2023 yıllarında başkanlık görevini yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, 41 yaşındaki Alman basketbol adamının ayrıca FIBA'nın 25 kişilik merkez kurulunda da görev alacağı kaydedildi.

Nowitzki, FIBA'nın internet sitesine yaptığı açıklamada, bu imkanı elde etmekten dolayı onur duyduğunu belirterek, "FIBA'da oyuncuları temsil etmeyi ve onların sesi olmayı dört gözle bekliyorum. Bu yeni görevi üstlenmekten dolayı çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

NBA'de tek takımda 21 sezon forma giyen Nowitzki, Dallas Maverick ile 2011'de şampiyonluk yaşadı.

Dirk Nowitzki, Almanya Milli Takımı ile 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, 2002 Dünya Kupası'nda ise bronz madalya elde etti.

FIBA Oyuncular Komisyonunun ilk başkanlığını 2014-2019 yıllarında, NBA ekiplerinden Sacramento Kings'in genel menajerliğini yapan eski Sırp basketbolcu Vlade Divac üstlenmişti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Zamanında çok kazandım, şimdi param yok'
Hercai'nin yıldızı imaj değiştirdi! Görenler tanıyamadı...
'Güney'e kardeş istiyoruz'
Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı olay oldu
İbrahim Kutluay ve arkadaşı panikledi
<p>Artvin’de Kafkasör Boğa Güreşleri Festivali başta olmak üzere yıl içindeki değişik festivallerde

Artvinli ´Şampiyon´ Boğalar Muğla Yolcusu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Böylesini yemediniz! Evde çiğ köfte tarifi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları