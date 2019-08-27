Dirar'ın 2 sırrı zaferin anahtarı

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

NABİL Dirar’ın sol bekte yükselen performansının altından büyük bir destek çıktı. Audi Cup’taki 6-1 kaybedilen Bayern Münih maçında pek sol bek deneyimi olmamasına rağmen o bölgede mücadele eden Dirar, taraftarın yuhalamasıyla sahadan çıkmak istemişti. Ancak orada bir sebep daha vardı. 33 yaşındaki Faslı yıldızın, geçen sezondan kalan bazı alacaklarının da ödenmediği öğrenildi. Sonrasında Başkan Koç devreye girdi, Dirar’ın hiçbir alacağı kalmadı.

KIZIYLA ÖZEL OLARAK İLGİLENİLDİ

Geçen sezon ikinci yarıda kadroya dahil olduktan sonra sadece futboluyla değil, ortaya koyduğu karakteriyle de Sarı-Lacivertliler’in gözdesi olan Dirar, Gazişehir maçında ise resital yaptı. Başakşehir maçında da ona ihtiyaç vardı. Ama kızının kolunun kırıldığı haberi geldi... Başkan Ali Koç, burada da yine devreye girdi. Dirar’ın eşi Hind, bu kaza esnasında Türkiye’de yoktu. Koç, bir bakıcı ayalardı ve özel bir hastanede kızının tedavisi yapıldı. Galibiyet golünü getiren Dirar, maç sonu kızına koştu.

MUKAVELESİ BU SEZON BİTİYOR

Fenerbahçe’de üçüncü sezonunu geçiren Nabil Dirar’ın mukavelesi de bu sezonun sonunda tamamlanıyor. Sarı-Lacivertli takımda; sağ kanatta ve sol kanatta hem bek hem açık olarak oynatılan Dirar, hiçbir maçta da bölgesiyle ilgili bir sorun yapmadı. Ve Fenerbahçe’de kaptanlığa kadar yükselen 33 yaşındaki yıldız, “Bu takımı canımı verecek kadar çok seviyorum” şeklinde yaptığı açıklamalarla, taraftarın da sevgilisi oldu. Dirar ile mukavele yenilenme ihtimali de kuvvetli görülüyor.