Dino Arslanagic, Fenerbahçe'den teklif aldığına dair çıkan haberleri yalanladı

Bu sezon şampiyon olacak bir kadro oluşturmak için çalışan Fenerbahçe'de transferde geri sayıma geçildi. Geçen sezonki hayal kırıklığını unutturarak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yardım kampanyası için katıldığı bir TV programında "10- 12 gün içinde 3-4 transfer açıklayacağız. Transferleri söyleyip Ersun Yanal'a kalp krizi geçirtmeyelim" demişti.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un açıklamasını planladığı isimlerin, Kruse, Kalinic, Konoplyanka ve Kolarov olması bekleniyor.

Sarı-Lacivertlilerde savunmaya da mutlaka bir takviye yapılması planlanıyordu. Neustadter'in ayrılığının ardından Skrtel'in durumu belirsizliğini koruyor. Bu bölgede elinde Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar bulunan Fenerbahçe'nin stoper rotasyonuna bir oyuncu katmasına kesin gözüyle bakılıyordu ancak geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin anlaştığı söylenen yıldız isim yaptığı açıklamayla taraftarları şok etti.

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği konuşulan Antwerp'in Bosna asıllı Belçikalı stoperi Dino Arslanagic, hakkında çıkan Fenerbahçe söylentileri için konuştu.

Belçika'nın Het Laatste Nieuws gazetesine konuşan 26 yaşındaki stoper şu açıklamayı yaptı:

"Hakkımda çıkan haberleri ben de gazetelerde okuyorum. Fenerbahçe'nin bana bir teklifi olmadı. Takımda kalacak mıyım? Bunu asla bilemezsiniz.”

Dino Arslanagic'in Fenerbahçe ile 2+1 yıllık bir kontrat konusunda anlaşma sağladığı ve iki kulübün anlaşmasını beklediği ifade edilmişti ancak Belçika ekibinin ayrılığa sıcak bakmadığı kaydediliyor.

BİR VEDA DAHA İSTEMİYORLAR

Antwerp'in Dino Arslanagic konusundaki tutumunun arkasında, Jelle van Damme ve William Owusu gibi iki iyi oyuncusuna veda etmesi ve David Simao'nun da ayrılığının olduğu belirtildi.

İlk 11'deki 3 oyuncusunu kaybeden Royal Antwerp'in bir vedayı daha istemediği vurgusu yapıldı.

Mouscron ve Lille altyapılarında forma giyen Dino Arslanagic, Standard Liege ile profesyonel oldu. Ocak 2017'de Mouscron'a geri dönen 26 yaşındaki Boşnak stoper, 2017 yazında ise 400 bin euro karşılığında Royal Antwerp'e katılmıştı. Arslanagic, geçen sezon 37 maçta forma giydi ve 1 gol 1 asistle oynadı.

(Fotomaç)