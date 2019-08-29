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  3. Dinamo Moskova, N'Jie'den istediği verimi alamayınca Mbaye Diagne'nin peşine düştü

Dinamo Moskova, N'Jie'den istediği verimi alamayınca Mbaye Diagne'nin peşine düştü

Dinamo Moskova, N'Jie'den istediği verimi alamayınca Mbaye Diagne'nin peşine düştü

Marsilya'dan 6 milyon euro karşılığında N'Jie'yi transfer etmesine rağmen tecrübeli futbolcudan henüz beklenen verimi alamayan Dinamo Moskova, Mbaye Diagne'nin peşine düştü.

TM Dijital Haber Merkezi

Galatasaray’ın satış listesine koymasına rağmen hala resmi anlamda herhangi bir kulüple masaya oturmadığı Mbaye Diagne’ye Rus ekibi Dinamo Moskova talip oldu.

N'JİE 4 MAÇTA 0 ÇEKTİ

Geçtiğimiz sezon ligi Play-Out potasının 5 puan üzerinde bitiren ve bu sezon kötü rüyalar görmek istemeyen Dinamo Moskova’nın Diagne’yi istediği öğrenilirken, gol problemi yaşayan deneyimli teknik adam Dmitri Khokhlov’un Senegalli futbolcuya son derece sıcak baktığı kaydedildi. 7.haftası geride kalan Rusya Lig’inde 8 puan toplayan ve 11.sırada yer alan Dinamo Moskova’nın şu ana kadar transfere yaklaşık 35 milyon Euro harcadığı görülürken, mavi beyazlıların 6 milyon euro’ya Marsilya’dan aldıkları N’Jie’den henüz beklenen verimi alamadığı ve Diagne transferiyle forvet krizini çözeceği bildirildi.

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