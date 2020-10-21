Dimitris Pelkas'tan Ozan Tufan'a 'Yunanistan' cevabı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitris Pelkas, Göztepe deplasmanında Ozan Tufan'ın kendisine ‘Yunanistan' diye seslenmesini değerlendirdi.

PELKAS’TAN OZAN’IN ‘YUNANİSTAN’ SESLENİŞİNE CEVAP



Pelkas dün FBTV'de konuktu ve bu konuyla ilgili açıklamada bulundu, "Ozan'ın bana seslenme şeklini sonradan duydum. Çok da hoşuma gitti. Baskı altında bir anda aklına böyle bir şey gelmesi ve beni çağırması güzel bir anektot" ifadelerini kullandı.

“1-2 AY İÇİNDE DAHA İYİ HALE GELECEĞİMİZİ GÖRÜYORUM”

İlk maçında gol attığı ve galip geldikleri için mutlu olduğunu söyleyen Pelkas sözlerini şöyle sürdürdü:

"1-2 ay ben ve takım için çok daha iyisinin olacağını görüyorum. İyi insanlardan oluşan çok güzel bir grubumuz var. Kariyerimde uzak geleceği düşünmedim ama şampiyonluk için en çok puanı almalıyız. Özel gol sevincim yok, asist yapan arkadaşıma gidiyorum. Fenerbahçe'ye gelmeden önce de stadın nasıl dolu olduğunu internetten görmüştüm. Umarım en kısa sürede taraftarımızla bir araya geliriz."