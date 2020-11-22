Dimitris Pelkas performansıyla alkış topladı

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında 5-1'lik skorla kazandı
Mert Hakan ile Sosa'nın gollerinin pasını veren ve 63. dakikada yerini Ozan Tufan'a bırakan Pelkas, sahada kaldığı süre içinde maça damga vurdu.
En fazla kilit pas atan (3), dripling yapan (4) isim olan Yunan oyuncu, aynı zamanda en fazla ikili mücadele kazanan (7) futbolcu olmayı da başardı.
Galatasaray'da 19 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçiminin yapılıp yapılmayacağı belirsizliğini koruyor.
Fenerbahçe yurt içinde olduğu kadar yurt dışından da oyuncuları takip ediyor. Kanarya'nın gündemine gelen son isimlerden Kaio Jorge için ise Juventus'un devreye girdiği resmen açıklandı.
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Dimitris Pelkas, Gençlerbirliği maçındaki performansıyla beğeni topladı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, gündeme dair yaptığı açıklamada önemli noktalara değindi.
Beşiktaş'ta sezon başında takımda olup olmayacağı belli olmayan Cyle Larin, üst üste 4. maçta ağları sarstı ve alkış aldı.
Başakşehir'in Süper Lig'deki 4 maçlık galibiyet serisine Beşiktaş nokta koydu.