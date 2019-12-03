Dimitrios Giannoulis'in menajerinden flaş Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'nin Volkan Demirel dahil maçlarını takip etmesi için birçok scout gönderdiği Dimitrios Giannoulis için menajerinden açıklama geldi.

"Tabii ki Fenerbahçe'ye gelmek ister"

24 yaşındaki sol bekin menajeri Vasilis Panagiotakis ise transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Panagiotakis, "Fenerbahçe'nin Giannoulis'i istediğini biliyorum. Öncelikle PAOK'la konuşmak zorundalar. Kulüpler anlaşırsa Giannoulis Fenerbahçe'de oynamaktan büyük mutluluk duyar. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp, orada oynamayı tabii ki ister" şeklinde konuştu.

Fiorentina, Rennes, Feyenoord...

Öte yandan Giannoulis'i Avrupa'dan Fiorentina, Rennes ve Feyenoord'un da istediği öğrenildi. Bu 3 kulübün oyuncuyla ilgili PAOK'la görüşmeler yaptığı belirtilirken, resmi teklif yapılıp yapılmadığı konusunda ise bir bilgi henüz yok.

Finansal Fair Play sorun olabilir

Hasan Ali Kaldırım'ın performansından memnun olmayan yöneticilerin PAOK'la temasta olduğu ancak Yunan kulübünün de Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu FFP sorunundan haberdar olup oyuncularını kesinlikle kiralık göndermeyi düşünmedikleri öğrenildi.

Bu sezon 16 maçta 1 gol 5 asist yapan Giannoulis için PAOK en az 6 milyon euro istiyor.

(Fanatik)