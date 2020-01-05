Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Dimitri Payet'in yeniden Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı

Dimitri Payet'in yeniden Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı

Dimitri Payet'in yeniden Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıktı

Marsilya'nın yıldızı Dimitri Payet'in yeniden Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.

Marsilya'nın yıldız isimlerinden Dimitri Payet'in adı bir kez daha Beşiktaş ile anılıyor.

Fransız basınının haberlerine göre geçen yaz transfer döneminde Beşiktaş'a yazılan Payet'in yeniden menajerler aracılığıyla siyah beyazlılara önerildiği kaydedildi. Haberlerde Payet'in yüksek maliyetinin problem olduğu, kulübünün de yıldız ismi elinden çıkartmak için kolaylık yapabileceği ifade ediliyor.

Luis Gustavo'nun Fenerbahçe'ye gidişinde yönetime açıkça serzenişte bulunan teknik direktör Andre Vilas Boas'ın Payet konusunda 'satılamaz' düşüncesinde olduğu konuşuluyor.

Benedetto ile birlikte Marsilya'nın skor yükünü çeken isimlerin başında gelen Payet'in akıbetinin ne olacağı merakla bekleniyor.

33 yaşındaki kanat oyuncusu 15 maçta 6 gol 3 asislik performansla oynuyor.

(Sporx)


'Allah beni ailemle sınadı'
Domuz gribi Sertab'ı vurdu
Serezli 11 yıl sonra sahnede
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi de estetikli çıktı!
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı
<p>İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017´de PKK´lı teröristlerce düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin´in olas

Fethi Sekin´in Babası: ´Fethi´m Elveda Demeden Gitti Ama Bana Binlerce Evlat Kazandırdı´

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Garajında paletli araç yaptı

Türkiye-Libya ilişkilerine ışık tutacak tarihi belgeler ortaya çıktı