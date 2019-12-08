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  3. Dilmen: Galatasaray'ın Onyekuru'yu kesinlikle getirmesi gerek

Dilmen: Galatasaray'ın Onyekuru'yu kesinlikle getirmesi gerek

Dilmen: Galatasaray'ın Onyekuru'yu kesinlikle getirmesi gerek

Rıdvan Dilmen, Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Onyekuru transferine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen, NTV'de Galatasaray'ın Alanyaspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta sarı-kırmızılıların transfer gündemine de değindi.

Dilmen, Onyekuru'nun Galatasaray'ın en çok ihtiyacı olduğu oyuncu olduğunu belirtirken, "Galatasaray'ın öncelik olarak Onyekuru'yu kesinlikle getirmesi gerek" dedi.

Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle de defansa takviye yapılması gerektiğini belirten yorumcu orta sahaya da transfer gerektiğini kaydederken, "Stoper olarak Luyindama sakatlığından dolayı bir tane alması gerek. Orta sahaya rakipleri zorlayacak bir oyuncuya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.


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