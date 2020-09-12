Diego Simeone, koronavirüse yakalandı

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, tüm futbolculara ve teknik heyete dün yapılan Kovid-19 PCR testinde Simeone'nun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Arjantinli teknik adamın vücudunda salgınla ilgili hiçbir belirti görülmese de prosedür gereği evinde karantinada olduğu kaydedildi.
Atletico Madrid'de perşembe günü yapılan Kovid-19 testinde de isim verilmeden bir kişide pozitif sonuç çıktığı bilgisi paylaşıldı.
La Liga'da 2020-2021 sezonu bu hafta sonu başlarken, ağustos ayındaki Şampiyonlar Ligi turnuvasına katılan Real Madrid ve Barcelona gibi Atletico Madrid'in de ilk hafta maçları ertelenmişti.
Trabzonspor'da patlak veren Alexander Sörloth krizi sonrası, bir dönem Türkiye'de de forma giyen eski futbolcu Gören Sörloth, açıklamalarda bulundu.
Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçında aleyhlerine hakem hatası yapıldığını savundu.
Süper Lig'in 1. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük, sahasında Yeni Malayaspor'u konuk etti. 36 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Karagümrük, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olarak sezona puansız başladı. Konuk ekip ise 3 puanla sezona moralli giriş yaptı.
Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı.
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille, Galatasaray'da forma giyen Mustafa Kapı'yı kadrosuna kattı.