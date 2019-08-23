Diego Reyes'in maaşı Meksika kulüplerine geri adım attırdı

Fenerbahçe'nin kulüp bulması talimatını verdiği Diego Reyes ile ilgili Meksika'da yeni gelişmeler yaşanıyor.
Meksika'dan Record'un haberine göre; Diego Reyes'in transferi konusunda şu ana kadar yaşanan tek problem, oyuncunun istediği maaş. Reyes'in menajeri Matias Bunge, görüştüğü Tigres ve Club America'dan, Fenerbahçe'den aldığı 1.5 milyon euro'luk maaaştan 1 milyon daha fazlası olan 2.5 milyon euro talep etti. İki kulüp de bu istek sonrası geri adım attı.
Diego Reyes'in, Meksika Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Guillermo Ochoa'nın 2.5 milyon euro maaşının benzerini istediği bilgisi verildi.
FENERBAHÇE, 1.8 MİLYON EURO KAZANACAK
Fenerbahçe'nin belirlediği 1.8 milyon euro bonservis bedelinin her iki kulüp tarafından da kabul edildiği ve bu konuda bir sorun olmadığı vurgusu yapıldı.
2018 yazında Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden kadrosuna kattığı ve ara transfer döneminde Leganes'e kiraladığı 26 yaşındaki stoper, hazırlık dönemindeki performansıyla gözden çıkarılmıştı.
(Sporx)
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